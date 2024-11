"El morbo suma": Nancy Pazos rompió el silencio tras denunciar por acoso a un exministro

Embed - TESTIMONIO EXCLUSIVO: NANCY PAZOS DENUNCIÓ HABER SIDO ACOSADA POR UN EXMINISTRO DE ALBERTO FERNÁNDEZ



“Yo soy una persona pública. Tengo 56 años, tengo experiencia y, en general, la clase política me tiene como cierto respeto, miedo. Sin embargo, yo sufrí un episodio muy concreto con un ministro del anterior gobierno hace un par de años atrás”, sumó la conductora. Y aclaró: “Yo conozco las casas de un montón de políticos, como hacemos muchos y muchas. Tuve mis reparos, me sentí incómoda con el lugar en donde me estaba citando pero me explicó que estaba apurado, que me podía recibir. De hecho, hablamos 40 minutos de política. No es que llegué y se me tiró encima”.