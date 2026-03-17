Es interesante: hay desafíos al gobernador peronista con peluca Osvaldo Jaldo, quien vivía una tregua con La Libertad Avanza pero, de pronto, entró en colisión directa. Muy activa LLA en la provincia tucumana instalando que es posible ganarle a Jaldo en 2027. Tal como sucedió en otros casos, la Justicia provincial fue al rescate de Jaldo.
PJ TUCUMANO VS. LLA
Bien por Soledad Molinuevo a Osvaldo Jaldo, el del liceo de señoritas: "No borro nada"
Bien la diputada nacional Soledad Molinuevo: apelará la decisión del juez provincial Pedro Cagna de exigirle borrar posteos críticos de Osvaldo Jaldo.
Destacable la decisión de la diputada nacional Soledad Molinuevo (LLA) de rechazar la intimación del magistrado Pedro Cagna, del Juzgado Civil y Comercial de la V Nominación. de que borre sus posteos en redes sociales referidos a Jaldo.
Un poco más de respeto Cagna.
"No borro nada, no cometí delito. No conozco los argumentos del magistrado interviniente y cuando eso suceda, oportunamente apelaré", dijo Molinuevo durante la tarde algo lluviosa en Ciudad de Buenos Aires.
Rebobinemos: el gobernador Osvaldo Jaldo decidió judicializar su enfrentamiento con La Libertad Avanza tucumana, que lo acusó de proteger a los jefes políticos de quienes protagonizaron agresiones en la inundada localidad La Madrid.
Expresión del enojo libertario fue Soledad Molinuevo.
El rostro visible de la protección política de los violentos fue Darío Monteros, ministro del Interior de Jaldo.
El gobernador calificó los posteos de Molinuevo como "injuriantes y falaces", y la acusó de utilizar influencers para ejecutar campañas de agresión sistemática contra su figura y contra legisladores oficialistas.
¿A qué se le llama "injuriantes y falaces"? De pronto, Jaldo intenta convertir al peronismo tucumano en un liceo de señoritas. Y el juez Cagna trae los uniformes y el maquillaje.
¿Pruebas aportadas por Jaldo? Insuficientes. Pero para Cagna, todo es posible.
El expediente 1.388/26 exige que la diputada se retracte públicamente y cese en sus actitudes de hostigamiento. Lo de la retractación no prosperó pero Cagna sí reclamó el borrado, dando por probada la acusación de Jaldo. Muy grave que prospere semejante desatino. Jaldo es un contador público pero Cagna es un magistrado, aunque no lo parezca.
Detrás de Jaldo, Monteros envió una carta documento a Molinuevo.
Para Jaldo y Monteros, Molinuevo cruzó el límite de la inmunidad parlamentaria al utilizar plataformas digitales para "agredir".
Pamplinas de autoritarios. ¿Quién dijo que que es correcta la apreciación de los funcionarios? Obviamente es un caso de censura que intenta ocultar la cuestión de fondo: Tucumán recibió el dinero y 'se lo fumó' entre José Alperovich, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo.
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