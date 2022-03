Experta dice cómo hacer pudín de chía con esta receta

Las semillas de chía, o las semillas comestibles de la planta Salvia hispánica o de la Salvia columbariae, son el centro de atención. De eso no hay duda. Tampoco de sus beneficios, aunque ya se ha dicho que no es 'milagrosa'. Sin embargo, son un alimento increíblemente nutritivo para incluir en nuestra dieta (y no sólo con un batido de semillas de chía). Entérese, cómo preparar semillas de chía correctamente y una receta con chía para el desayuno.