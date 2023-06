Cuidado: El alimento que engaña a todos y dispara la glucosa

¿Qué hace que suba el azúcar en sangre? ¿Qué aumenta la glucosa? ¿Qué alimento dispara la glucosa? A menudo, entre las cosas que aumentan la glucosa están algunas que muchos no se imaginan. Es importante tener en cuenta esto, porque los niveles altos de azúcar en sangre pueden conducir a largo plazo a daños en el corazón, cerebro, nervios, riñones, ojos y más. Si bien, los alimentos con sabor dulce se asocian directamente con peores niveles de glucosa, las comidas que no tienen dulzura también pueden afectar los valores. El problema es que son menos sospechosas. He aquí un alimento que dispara la glucosa en sangre sin darte cuenta.