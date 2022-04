Coma este alimento para prevenir arterias obstruidas

Clínica Mayo agrega:

Con el tiempo, la reducción del flujo sanguíneo puede causar dolor de pecho (angina de pecho), falta de aliento u otros signos y síntomas de enfermedad de las arterias coronarias. Una obstrucción completa puede causar un ataque cardíaco.

¿Qué debo comer para limpiar mis arterias?

La avena sativa, o avena, no solo es deliciosa y buena para el intestino, también puede ser una gran opción cuando se trata de cuidar las arterias.

La dietista registrada Amy Goodson, MS, RD, CSSD, LD, y miembro de la junta médica de Eat This, Not That, dijo en dicho sitio especializado:

"La avena contiene un tipo de fibra soluble llamada beta-glucano (...) se disuelve parcialmente en agua y forma una solución espesa similar a un gel en el intestino que ayuda aún más a reducir el colesterol malo y total".

Y continuó:

También ayuda a prevenir la obstrucción de las arterias y aumenta la sensación de saciedad. La mejor parte es que la avena es realmente versátil.

La avena también ayuda a evitar la oxidación del colesterol LDL (malo), de acuerdo con Healthline. Y explica:

"La oxidación de LDL ocurre cuando reacciona con los radicales libres. Este es otro paso crucial en la progresión de la enfermedad cardíaca. Produce inflamación en las arterias, daña los tejidos y puede aumentar el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares".

¿Cuáles son los beneficios de la avena?

Entre los posibles beneficios (comprobados por la ciencia) de incluir este alimento integral en la dieta diaria están:

Es increíblemente nutritiva

Combate la oxidación celular

Regula la presión arterial

Ayuda a bajar el colesterol

Es rica en antioxidantes

Ayuda a reducir el azúcar en sangre

Combate la inflamación

Ayuda a adelgazar y sentirse lleno

Combate los problemas de estreñimiento

Puede ayudar al cuidado de la piel

Reduce el riesgo de asma infantil

¿Cuáles son los síntomas de las arterias tapadas?

Al principio puede que no se presenten síntomas, pero a medida que la placa se va acumulando en las arterias coronarias, pueden manifestarse los siguientes signos:

Dolor en el pecho

Falta de aire

Ataque cardíaco

Fatiga

Náuseas

