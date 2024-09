Tato Aguilera confirmó lo que el hincha de Boca no quería escuchar

El 2024 no es el mejor año para Boca hasta el momento. Los de la Ribera quedaron fuera de la Conmebol Sudamericana (el gran objetivo), no pudieron obtener la Copa de la Liga y no están bien posicionados en la Liga Profesional. El sábado, los de Diego Martínez (que está en capilla) tendrán su última bala para ver si pueden pelear el torneo local, que es lo único que pueden ganar además de la Copa Argentina.