La Selección Argentina se mide ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste y la Vinotinto se enfrentan en el Monumental a partir de las 20.30 y con el arbitraje del chileno Piero Maza. El combinado venezolano se juega la clasificación al Mundial 2026.
Selección Argentina 3 - Venezuela 0: doblete de Messi en su última función
En su despedida, Messi grita gol en el Monumental una vez más. La Selección Argentina logra abrir el partido tras un repliegue muy incómodo de Venezuela.
EN VIVO
-
22:30
Final del partido: Argentina venció a Venezuela por 3 a 0
-
22:18
¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Jugada exquisita con impronta Scaloneta que Messi define con un pase a la red
-
22:03
¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Lautaro Martínez marca en la primera pelota que toca del partido
-
22:02
¡Se lo perdió Nico González! Un pase excelso de Messi para dejar mano a mano a González, que le marcó bien el pase al espacio
-
21:59
Afuera Mastantuono, adentro Nico González: qué busca Scaloni con este cambio
-
21:55
Curioso cambio en Venezuela: el entrenador saca a la única carta ofensiva que tenía el equipo
-
21:47
De lado a lado, la Selección tiene dominio absoluto y mueve la pelota en busca de encontrar la hendija
-
21:43
Comienza el 2T
-
21:26
Final del 1T
-
21:14
¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Messi abre la cuenta con un toque sutil y la pica por arriba del arquero
-
21:03
La Vinotinto no inquieta con pelota; el problema es cuando se cierra cerca de su arco y tapa todos los caminos
-
20:53
La Albiceleste, sin posiciones fijas en el frente de ataque: rotación necesaria frente al bloque bajo
-
20:46
Por qué a Venezuela le sirve replegarse y esperar a Argentina
-
20:36
Argentina busca romper la rigidez de una Venezuela parada en un 5-3-2
-
20:31
Comienza el partido
-
19:59
VIDEO: Messi no aguantó las lágrimas ni en la entrada en calor
-
19:10
¡Cambio de último momento en la formación titular de Argentina!
-
18:45
Te vas a emocionar: el emotivo VIDEO que publicó AFA por la despedida de Messi
-
18:11
Por qué el Huevo Acuña es titular antes que Nicolás Tagliafico
-
17:53
Nico Paz perdió la pulseada ante Franco Mastantuono, pero sumará minutos
-
17:53
Equipo confirmado en la Selección Argentina
Dos realidades muy distintas se juegan esta noche en el estadio de River Plate. La selección dirigida por el Bocha Batista sabe que se juega sus últimos cartuchos para lograr el histórico boleto a la Copa del Mundo. Marcha séptimo en la tabla de posiciones, por ahora en zona de repechaje.
Por lo menos debe sacar un punto ante la Selección Argentina, para aspirar a llegar a la última fecha con chances de clasificar.
Enfrente, un capítulo totalmente diferente se desenvuelve con una carga emocional muy fuerte. Es el último partido que Lionel Messi jugará de manera oficial en el país; el último de toda su carrera. Lo que quede de aquí en adelante serán solo amistosos, y luego el Mundial.
