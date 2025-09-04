Selección Argentina 3 - Venezuela 0: doblete de Messi en su última función

La Selección Argentina se mide ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste y la Vinotinto se enfrentan en el Monumental a partir de las 20.30 y con el arbitraje del chileno Piero Maza. El combinado venezolano se juega la clasificación al Mundial 2026.

Dos realidades muy distintas se juegan esta noche en el estadio de River Plate. La selección dirigida por el Bocha Batista sabe que se juega sus últimos cartuchos para lograr el histórico boleto a la Copa del Mundo. Marcha séptimo en la tabla de posiciones, por ahora en zona de repechaje.

Por lo menos debe sacar un punto ante la Selección Argentina , para aspirar a llegar a la última fecha con chances de clasificar.

Enfrente, un capítulo totalmente diferente se desenvuelve con una carga emocional muy fuerte. Es el último partido que Lionel Messi jugará de manera oficial en el país; el último de toda su carrera. Lo que quede de aquí en adelante serán solo amistosos, y luego el Mundial.

Live Blog Post Final del partido: Argentina venció a Venezuela por 3 a 0

Live Blog Post ¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Jugada exquisita con impronta Scaloneta que Messi define con un pase a la red Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963774278169428058&partner=&hide_thread=false ¡DOBLETE DE LEO Y PALIZA DE LA SELECCIÓN!A los 80', el Capitán puso el 3-0 ante #Venezuela. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/f6AOMNgH1X — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

Live Blog Post ¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Lautaro Martínez marca en la primera pelota que toca del partido Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963773785590448392&partner=&hide_thread=false ¡EL TOROOOOOOO!A dos minutos de haber ingresado, Lautaro Martínez puso el 2-0 de #Argentina ante #Venezuela. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/7LXVCWmuxn — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

Live Blog Post ¡Se lo perdió Nico González! Un pase excelso de Messi para dejar mano a mano a González, que le marcó bien el pase al espacio

Live Blog Post Afuera Mastantuono, adentro Nico González: qué busca Scaloni con este cambio El ingreso de González puede darle mayor profundidad y ataque al espacio a las ofensivas de la Selección, una herramienta clave para romper el cerrojo rival. Además, el ahora nuevo jugador del Atlético de Madrid puede hacer tareas defensivas muy bien.

Live Blog Post Curioso cambio en Venezuela: el entrenador saca a la única carta ofensiva que tenía el equipo El Bocha Batista saca a Salomón Rondón, que se mostró molesto por salir. Aunque hace 9 por 9, ya que en su lugar ingresó Josef Martínez, el cambio sorprende porque Rondón había demostrado ser la carta ofensiva por excelencia de la Vinotinto.

Live Blog Post De lado a lado, la Selección tiene dominio absoluto y mueve la pelota en busca de encontrar la hendija

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE ARGENTINA! VIDEO: Messi abre la cuenta con un toque sutil y la pica por arriba del arquero Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963758710846562505&partner=&hide_thread=false ¡GOOOOOOL DE ARGENTINA, GOL DEL CAPITÁN!En su noche especial, Messi abrió el marcador ante #Venezuela en el Monumental. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/KU75YlnK7K — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

Live Blog Post La Vinotinto no inquieta con pelota; el problema es cuando se cierra cerca de su arco y tapa todos los caminos

Live Blog Post La Albiceleste, sin posiciones fijas en el frente de ataque: rotación necesaria frente al bloque bajo Entre Julián Álvarez, Thiago Almada, Franco Mastantuono y Lionel Messi intercambian posiciones permanentemente.

Live Blog Post Por qué a Venezuela le sirve replegarse y esperar a Argentina Además de las lógicas diferencias en la jerarquía para dominar con la posesión, para la Vinotinto no es un mal resultado el empate. Si saca un punto y Colombia pierde, llegará a la última fecha con chances, y allí se enfrentará nada menos al combinado cafetero.

Live Blog Post Argentina busca romper la rigidez de una Venezuela parada en un 5-3-2

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post VIDEO: Messi no aguantó las lágrimas ni en la entrada en calor Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuannDis/status/1963739311200927804&partner=&hide_thread=false Nadie nos preparó para este momento que estamos viviendo. Nadie nos enseñó cómo vivir sin Lionel Andrés Messi. Mira lo emocionado que está. Se nos está yendo lo más grande que tenemos y que tuvo el fútbol. Que lo parió. pic.twitter.com/RVOkNIC7Po — (@JuannDis) September 4, 2025

Live Blog Post ¡Cambio de último momento en la formación titular de Argentina! A pesar de su molestia muscular, Tagliafico le pidió a Scaloni expresamente poder jugar el partido. Así, el ex Independiente ingresa por el Huevo Acuña.

Live Blog Post Te vas a emocionar: el emotivo VIDEO que publicó AFA por la despedida de Messi Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1963584967255998567&partner=&hide_thread=false Ufff, este video que subió AFA. pic.twitter.com/ci0EPmi8YZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 4, 2025

Live Blog Post Por qué el Huevo Acuña es titular antes que Nicolás Tagliafico Scaloni optó por Acuña ante la lesión de Tagliafico. El lateral izquierdo del Lyon se resintió de una dolencia muscular que había sufrido en el último partido que disputó con el club francés y es baja en la Albiceleste. El DT se inclinó por la experiencia del Huevo.

Live Blog Post Nico Paz perdió la pulseada ante Franco Mastantuono, pero sumará minutos Finalmente, Scaloni se inclinó por Franco Mastantuono para el once titular. El juvenil del Real Madrid hará su debut como titular de la Selección Argentina, luego de haber debutado oficialmente ante Chile la fecha pasada, cuando jugó un puñado de minutos. El ex River le ganó la pulseada a Nico Paz, otro de los talentos arropados por este cuerpo técnico. Cuando le habían consultado por Mastantuono en la conferencia de prensa de ayer, Scaloni dijo: "También está Nico Paz, que ya fue titular. Son ideas que tengo en la cabeza y que vamos a terminar de cerrar hoy". Parecía que Paz se posicionaba para ir desde el arranque, pero finalmente es Mastantuono. Sin embargo, es muy probable que el líder del Como 1907 ingrese desde el banco de suplentes y juegue un rato.