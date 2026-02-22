urgente24
San Lorenzo 1-0 Estudiantes (RC): el Ciclón tardó 25 segundos en abrir el marcador

San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto juegan por la fecha 6 del Torneo Apertura. El Ciclón viene de un empate y una derrota; el Celeste aun no ganó.

22 de febrero de 2026 - 16:54

EN VIVO

San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto juegan por la fecha 6 del Torneo Apertura. En el Estadio Pedro Bidegain, desde las 17 hs., el Ciclón recibe al conjunto cordobés en busca de volver al triunfo. El Celeste, por su parte, busca alcanzar su primer triunfo del campeonato.

Es hora de volver al triunfo para San Lorenzo. Momento de traer sobre la mesa aquellos buenos argumentos que había encontrado de la mano de Damián Ayude.

Viene de un chato empate contra Unión y de la derrota ante Huracán en el clásico. Necesita recuperarse. Para ello, Ayude metió tres modificaciones importantes: por un lado, el regreso de Johan Romaña, que se recuperó de su desgarro. Pero además ingresaron al once inicial el 'Zorrito' Ladstatter y Luciano Vietto.

El conjunto cordobés, por su parte, busca su primera victoria del Torneo Apertura. En un claro comienzo de un equipo que no está acostumbrado a la categoría, Estudiantes ha sufrido en todos los encuentros que disputó. Perdió todos, a excepción de Argentinos Juniors, rival contra el que logró sacar un empate 0-0. Viene de una durísima derrota ante Atlético Tucumán por 4-0 en la fecha pasada.

Final del partido: San Lorenzo venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto

¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: Cuello define de zurda tras una buena combinación con Gulli

San Lorenzo se despertó y ahora está desesperado por liquidarlo: no quiere sufrir más

El Ciclón quiere cerrar el partido. Tras un flojo segundo tiempo, más que lo que había sido el primero, Estudiantes de Río Cuarto creció en el campo y le generó peligro. Luego de la merma, ahora San Lorenzo no quiere más problemas y ajusta su intensidad.

Aunque con poco, Estudiantes avanza: San Lorenzo lo deja crecer y sufre

¡San Lorenzo casi se lo hace en contra! VIDEO: Rápidos reflejos de Gill para evitar el empate

Comienza el 2T

Final del 1T

Estudiantes no imprime la intensidad necesaria, y San Lorenzo saca el pie del acelerador: este es el resultado

El equipo visitante no presiona con la intensidad necesaria como para incomodar al rival, que lo supera en el marcador. Del otro lado, el equipo local no se ve inquietado y coquetea con un arma de doble filo: descansar demasiado en una ventaja que, en realidad, es muy corta.

Estudiantes, con una obligación que no acostumbra

El equipo riocuartense debe ir en busca de revertir el resultado, y abandona su postura inicial. Aunque conserva la línea de 5 defensores, tiene que salir a asumir mayor protagonismo con la pelota.

¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: A los 25 segundos de juego, Vietto madruga y pone el Ciclón en ventaja

Comienza el partido

El esperado regreso en el Ciclón que entusiasma al hincha

Johan Romaña finalmente se recuperó de su desgarro y vuelve al equipo titular.

TV: Dónde ver San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto

El partido se transmite por TNT Sports.

Formaciones confirmadas en el Ciclón y el Celeste

San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Hernández, De Ritis; Tripicchio, Rodríguez, Abrego, Ladstatter, Vietto; Cuello

ERC: Lastra; Maffini, Antonini, Valenti, Ostchega; Romero, Rosané, González; Ferreira, Garnerone

