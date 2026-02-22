San Lorenzo 1-0 Estudiantes (RC): el Ciclón tardó 25 segundos en abrir el marcador

San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto juegan por la fecha 6 del Torneo Apertura. En el Estadio Pedro Bidegain, desde las 17 hs., el Ciclón recibe al conjunto cordobés en busca de volver al triunfo. El Celeste, por su parte, busca alcanzar su primer triunfo del campeonato.

Embed Es hora de volver al triunfo para San Lorenzo. Momento de traer sobre la mesa aquellos buenos argumentos que había encontrado de la mano de Damián Ayude.

Viene de un chato empate contra Unión y de la derrota ante Huracán en el clásico. Necesita recuperarse. Para ello, Ayude metió tres modificaciones importantes: por un lado, el regreso de Johan Romaña, que se recuperó de su desgarro. Pero además ingresaron al once inicial el 'Zorrito' Ladstatter y Luciano Vietto.

El conjunto cordobés, por su parte, busca su primera victoria del Torneo Apertura. En un claro comienzo de un equipo que no está acostumbrado a la categoría, Estudiantes ha sufrido en todos los encuentros que disputó. Perdió todos, a excepción de Argentinos Juniors, rival contra el que logró sacar un empate 0-0. Viene de una durísima derrota ante Atlético Tucumán por 4-0 en la fecha pasada.

Live Blog Post Final del partido: San Lorenzo venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto Live Blog Post ¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: Cuello define de zurda tras una buena combinación con Gulli Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2025688673115590901&partner=&hide_thread=false LO LIQUIDÓ SAN LORENZO: CUELLO SENTENCIÓ LA VICTORIA #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/HH3wjfrFrD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 22, 2026 Live Blog Post San Lorenzo se despertó y ahora está desesperado por liquidarlo: no quiere sufrir más El Ciclón quiere cerrar el partido. Tras un flojo segundo tiempo, más que lo que había sido el primero, Estudiantes de Río Cuarto creció en el campo y le generó peligro. Luego de la merma, ahora San Lorenzo no quiere más problemas y ajusta su intensidad. Live Blog Post Aunque con poco, Estudiantes avanza: San Lorenzo lo deja crecer y sufre Live Blog Post ¡San Lorenzo casi se lo hace en contra! VIDEO: Rápidos reflejos de Gill para evitar el empate Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2025680491135787474&partner=&hide_thread=false MILAGRO EN EL ÁREA DEL CICLÓN: Estudiantes tuvo el empate y salvó GILL #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/5RpEHK3va7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 22, 2026 VER + Live Blog Post Comienza el 2T Live Blog Post Final del 1T Live Blog Post Estudiantes no imprime la intensidad necesaria, y San Lorenzo saca el pie del acelerador: este es el resultado El equipo visitante no presiona con la intensidad necesaria como para incomodar al rival, que lo supera en el marcador. Del otro lado, el equipo local no se ve inquietado y coquetea con un arma de doble filo: descansar demasiado en una ventaja que, en realidad, es muy corta. Live Blog Post Estudiantes, con una obligación que no acostumbra El equipo riocuartense debe ir en busca de revertir el resultado, y abandona su postura inicial. Aunque conserva la línea de 5 defensores, tiene que salir a asumir mayor protagonismo con la pelota. Live Blog Post ¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: A los 25 segundos de juego, Vietto madruga y pone el Ciclón en ventaja Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2025662872135590293&partner=&hide_thread=false ANTES DEL MINUTO, GOL DE VIETTO EN SAN LORENZO #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/9zTSd0IinP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 22, 2026 Live Blog Post Comienza el partido Live Blog Post El esperado regreso en el Ciclón que entusiasma al hincha Johan Romaña finalmente se recuperó de su desgarro y vuelve al equipo titular. Live Blog Post TV: Dónde ver San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto El partido se transmite por TNT Sports. Live Blog Post Formaciones confirmadas en el Ciclón y el Celeste San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Hernández, De Ritis; Tripicchio, Rodríguez, Abrego, Ladstatter, Vietto; Cuello ERC: Lastra; Maffini, Antonini, Valenti, Ostchega; Romero, Rosané, González; Ferreira, Garnerone VER +