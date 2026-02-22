San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto juegan por la fecha 6 del Torneo Apertura. En el Estadio Pedro Bidegain, desde las 17 hs., el Ciclón recibe al conjunto cordobés en busca de volver al triunfo. El Celeste, por su parte, busca alcanzar su primer triunfo del campeonato.
San Lorenzo 1-0 Estudiantes (RC): el Ciclón tardó 25 segundos en abrir el marcador
San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto juegan por la fecha 6 del Torneo Apertura. El Ciclón viene de un empate y una derrota; el Celeste aun no ganó.
-
19:00
Final del partido: San Lorenzo venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto
-
18:45
¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: Cuello define de zurda tras una buena combinación con Gulli
-
18:44
San Lorenzo se despertó y ahora está desesperado por liquidarlo: no quiere sufrir más
-
18:28
Aunque con poco, Estudiantes avanza: San Lorenzo lo deja crecer y sufre
-
18:21
¡San Lorenzo casi se lo hace en contra! VIDEO: Rápidos reflejos de Gill para evitar el empate
-
18:06
Comienza el 2T
-
17:48
Final del 1T
-
17:38
Estudiantes no imprime la intensidad necesaria, y San Lorenzo saca el pie del acelerador: este es el resultado
-
17:19
Estudiantes, con una obligación que no acostumbra
-
17:01
¡GOL DE SAN LORENZO! VIDEO: A los 25 segundos de juego, Vietto madruga y pone el Ciclón en ventaja
-
17:01
Comienza el partido
-
16:56
El esperado regreso en el Ciclón que entusiasma al hincha
-
16:50
TV: Dónde ver San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto
-
16:48
Formaciones confirmadas en el Ciclón y el Celeste
Es hora de volver al triunfo para San Lorenzo. Momento de traer sobre la mesa aquellos buenos argumentos que había encontrado de la mano de Damián Ayude.
Viene de un chato empate contra Unión y de la derrota ante Huracán en el clásico. Necesita recuperarse. Para ello, Ayude metió tres modificaciones importantes: por un lado, el regreso de Johan Romaña, que se recuperó de su desgarro. Pero además ingresaron al once inicial el 'Zorrito' Ladstatter y Luciano Vietto.
El conjunto cordobés, por su parte, busca su primera victoria del Torneo Apertura. En un claro comienzo de un equipo que no está acostumbrado a la categoría, Estudiantes ha sufrido en todos los encuentros que disputó. Perdió todos, a excepción de Argentinos Juniors, rival contra el que logró sacar un empate 0-0. Viene de una durísima derrota ante Atlético Tucumán por 4-0 en la fecha pasada.
