Mundial 2026: Irlanda-Portugal y Francia-Ucrania, lusos y galos buscar sacar pasaje

Otro de los que se juega algo es Albania, ya que, si vence a Andorra e Inglaterra derrota a Serbia, entonces los albaneses se habrán asegurado el lugar en el repechaje. Los ingleses ya ganaron este grupo y consiguieron la clasificación al Mundial 2026.
El resto de los seleccionados que juegan el día de hoy no se juegan mucho ya que no tienen chances de clasificar ni de entrar en el repechaje, salvo Italia que enfrenta a Moldavia, pero ya se aseguró su lugar en el repechaje.
El resto de los partidos en Europa son:
Noruega 4-1 Estonia
Armenia 0-1 Hungría
Azerbayán 0-2 Islandia
Irlanda-Portugal
Francia-Ucrania
Inglaterra-Serbia
Andorra-Albania
Moldavia-Italia
Todas las posiciones de las Eliminatorias UEFA están aquí.
Concacaf: Jamaica y Honduras pueden sacar pasaje
En Concacaf 12 seleccionados divididos en 3 zonas de 4 equipos se juegan la clasificación y los lugares al repechaje en esta fecha y la próxima, pero hoy dos equipos pueden sacar pasaje Jamaica y Honduras.
En la zona “A” es donde hoy no saldrá el clasificado ya que los líderes son Surinam y Panamá con 6, seguido por Guatemala con 5 y El Salvador con 3. Acá todos tienen chance de todo. En el día de hoy se enfrentarán Surinam-El Salvador y Guatemala-Panamá.
En la zona “B” el líder y quien puede sacar pasaje hoy es Jamaica con 9 unidades, lo sigue Curazao con 8, Trinidad y Tobago con 5 y Bermuda sin puntos. Si los jamaiquinos derrotan a Trinidad y Tobago y Bermuda hace el milagro de ganarle a Curazao, entonces Jamaica estará en el Mundial 2026.
En la zona “C” el líder es Honduras con 8 unidades, lo sigue Costa Rica con 6, Haití con 5 y cierra Nicaragua con 1 unidad. Acá si Honduras derrota a domicilio a Nicaragua y Haití-Costa Rica termina en empate, los hondureños estarán en el Mundial.
Asia: Emiratos Árabes e Irak mano a mano por el repechaje
En Asia solo resta definir el representante que irá al repechaje intercontinental. Acá solo hay dos equipos en carrera, Emiratos Árabes e Irak, que se enfrentarán a doble partido para ver quién va al repechaje.
El primer partido se disputó hoy y fue empate 1 a 1 y todo se definirá el próximo martes ya que no se sacaron ventajas en este primer partido.
La vuelta será en Irak el martes 18 de noviembre, quien gane la eliminatoria en resultado global irá al repechaje intercontinental, el cual se disputará en Estados Unidos. Veremos si Emiratos Árabes o Irak va al repechaje.
África: Cuatro selecciones por el repechaje
Nigeria, Camerún, Gabón, y República de Congo se disputan el único lugar que da el continente para el repechaje intercontinental. Lo llamativo es que Nigeria y Camerún están en esta instancia y tal vez ninguno llegue al repechaje o al menos uno no lo hará. Dos selecciones habitué de los Mundiales.
Acá la primera semifinal la disputaron Nigeria y Gabón en el día de hoy y el equipo que sacó pasaje a la final es Nigeria que goleó en el suplementario por 4 a 1, luego de igualar 1 a 1 en los 90 reglamentarios.
En la otra semifinal se enfrentan Camerún y República de Congo en el segundo turno. El partido arranca a las 16hs, por lo que ya está en juego.
Los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán en la final por el boleto al repechaje intercontinental.
Live Blog Post
13-11-2025 16:20
Asia: Emiratos Árabes e Irak no se sacan ventajas
Emiratos Árabes e Irak empataron 1 a 1 en el partido de ida de la final asiática por un lugar en el repechaje. El martes 18 de noviembre definirán en Irak el que pase al repechaje intercontinental por el continente asiático.
Live Blog Post
13-11-2025 16:18
África: Nigeria es finalista
El seleccionado nigeriano goleó 4 a 1 a Gabón por una de las semifinales africanas para definir al representante africano en el repechaje intercontinental. El encuentro terminó empatado 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios y Nigeria sacó la diferencia en el suplementario.
Ahora Nigeria espera en la final por el ganador de Camerún y República de Congo que están jugando y empatan 0 a 0. El ganador de la final será el representante de África en el repechaje intercontiental, el cual entrega dos pasajes al Mundial 2026.
