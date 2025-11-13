Mundial 2026: Irlanda-Portugal y Francia-Ucrania, lusos y galos buscar sacar pasaje

Hoy jueves comienza la última doble fecha FIFA de Eliminatorias para el Mundial 2026 y habrá acción en Europa, Asia, África y Concacaf. En Europa y Concacaf se empiezan a definir los clasificados y los que van al repechaje, mientras que Asia y África definen a su representante en el repechaje internacional.

La primera sorpresa en Europa ya se dio, Noruega venció a Estonia y se aseguró el boleto al Mundial 2026 y mandó a Italia al repechaje . Si bien los tanos tienen chances matemáticas deberían ganar sus dos partidos con goleadas increíbles (10 goles o mas), por eso damos por hecho que Noruega va al Mundial e Italia pone en riesgo nuevamente su presencia en el Mundial.

Dentro de los partidos que se juegan en Europa destacan Irlanda-Portugal y Francia-Ucrania. Si los portugueses vencen a los irlandeses y los franceses hacen lo propio con Ucrania ambos habrán clasificado al Mundial , ya que solo necesitan 1 victoria para asegurarse el lugar.

Otro de los que se juega algo es Albania, ya que, si vence a Andorra e Inglaterra derrota a Serbia, entonces los albaneses se habrán asegurado el lugar en el repechaje. Los ingleses ya ganaron este grupo y consiguieron la clasificación al Mundial 2026.

El resto de los seleccionados que juegan el día de hoy no se juegan mucho ya que no tienen chances de clasificar ni de entrar en el repechaje, salvo Italia que enfrenta a Moldavia, pero ya se aseguró su lugar en el repechaje.

El resto de los partidos en Europa son:

Noruega 4-1 Estonia

Armenia 0-1 Hungría

Azerbayán 0-2 Islandia

Irlanda-Portugal

Francia-Ucrania

Inglaterra-Serbia

Andorra-Albania

Moldavia-Italia

Todas las posiciones de las Eliminatorias UEFA están aquí.

Concacaf: Jamaica y Honduras pueden sacar pasaje

En Concacaf 12 seleccionados divididos en 3 zonas de 4 equipos se juegan la clasificación y los lugares al repechaje en esta fecha y la próxima, pero hoy dos equipos pueden sacar pasaje Jamaica y Honduras.

image

En la zona “A” es donde hoy no saldrá el clasificado ya que los líderes son Surinam y Panamá con 6, seguido por Guatemala con 5 y El Salvador con 3. Acá todos tienen chance de todo. En el día de hoy se enfrentarán Surinam-El Salvador y Guatemala-Panamá.

En la zona “B” el líder y quien puede sacar pasaje hoy es Jamaica con 9 unidades, lo sigue Curazao con 8, Trinidad y Tobago con 5 y Bermuda sin puntos. Si los jamaiquinos derrotan a Trinidad y Tobago y Bermuda hace el milagro de ganarle a Curazao, entonces Jamaica estará en el Mundial 2026.

En la zona “C” el líder es Honduras con 8 unidades, lo sigue Costa Rica con 6, Haití con 5 y cierra Nicaragua con 1 unidad. Acá si Honduras derrota a domicilio a Nicaragua y Haití-Costa Rica termina en empate, los hondureños estarán en el Mundial.

Asia: Emiratos Árabes e Irak mano a mano por el repechaje

En Asia solo resta definir el representante que irá al repechaje intercontinental. Acá solo hay dos equipos en carrera, Emiratos Árabes e Irak, que se enfrentarán a doble partido para ver quién va al repechaje.

El primer partido se disputó hoy y fue empate 1 a 1 y todo se definirá el próximo martes ya que no se sacaron ventajas en este primer partido.

La vuelta será en Irak el martes 18 de noviembre, quien gane la eliminatoria en resultado global irá al repechaje intercontinental, el cual se disputará en Estados Unidos. Veremos si Emiratos Árabes o Irak va al repechaje.

África: Cuatro selecciones por el repechaje

Nigeria, Camerún, Gabón, y República de Congo se disputan el único lugar que da el continente para el repechaje intercontinental. Lo llamativo es que Nigeria y Camerún están en esta instancia y tal vez ninguno llegue al repechaje o al menos uno no lo hará. Dos selecciones habitué de los Mundiales.

Acá la primera semifinal la disputaron Nigeria y Gabón en el día de hoy y el equipo que sacó pasaje a la final es Nigeria que goleó en el suplementario por 4 a 1, luego de igualar 1 a 1 en los 90 reglamentarios.

En la otra semifinal se enfrentan Camerún y República de Congo en el segundo turno. El partido arranca a las 16hs, por lo que ya está en juego.

Los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán en la final por el boleto al repechaje intercontinental.

Live Blog Post Asia: Emiratos Árabes e Irak no se sacan ventajas Emiratos Árabes e Irak empataron 1 a 1 en el partido de ida de la final asiática por un lugar en el repechaje. El martes 18 de noviembre definirán en Irak el que pase al repechaje intercontinental por el continente asiático. VER +