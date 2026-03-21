Liga Profesional: Independiente 1-2 Talleres, el Rojo quiere meterse entre los 8 primeros

Desde las 20hs Independiente se juega una parada importante, Talleres como local por la 12º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Los cordobeses están en zona de clasificación mientras que el Rojo no, y eso es lo que buscará, ya que no ganar sería complicado para sus chances de meterse en octavos de final.

Giovanni Baroni - Talleres - Copa Argentina - FOTO Copa Axion Argentina Oficial Giovanni Baroni, de Talleres, entre los cuatro argentinos destacados en el informe FOTO Copa Axion Argentina Oficial La previa Independiente-Talleres por Liga Profesional Independiente está al borde de salir de la zona de clasificación, se ubica 8º por diferencia de goles y si no gana puede salir de la zona de clasificación. El Rojo jugó 10 partidos y consiguió 3 victorias y 2 derrotas, y el resto, o sea la mitad de los partidos (5) fueron empates, demostrando que ese es su gran problema.

Talleres tiene un punto más que Independiente y se ubica 6º, sabe que el Rojo estará desesperado por ganar y eso lo puede usar a favor para tratar de ganar de contra, ya que el empate tampoco le sirve porque podría salir de la zona de clasificación si suma de a uno. Talleres hace rato que no se mete en una instancia importante del Torneo de Primera división.

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Formaciones de Independiente vs Talleres Para este partido ambos equipos pondrán lo mejor que tenga, ya que este año deben meterle con todo al torneo local y a la Copa Argentina si quieren volver a jugar la Copa Libertadores para 2027. Las posibles formaciones de Independiente y Talleres son las siguientes.

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Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Miltón Valenzuela; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros. Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Franco Cristaldo; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez. Veremos quién de los dos saca provecho en este partido que será fundamental para sus aspiraciones, el empate no le sirve a ninguno, los deja afuera de los 8 a los dos. Embed Aquí inicia el Vivo Vespertino de Urgente24 --------------- Live Blog Post Roja para Abaldo por último hombre Caceres se iba solo para el 3º de Talleres y Abaldo lo derribó, expulsión por último hombre. Se pierde el clásico con Racing. Live Blog Post Tiempo cumplido y solo restan 5 minutos de descuento Le quedan 5 minutos a Independiente para empatar el partido. Live Blog Post Goooooool de Talleres, 2-1 En el mejor momento de Independiente llegó el gol de Talleres para poner el 2-1 y desatar la locura en el equipo cordobés y el enojo en los hinchas del rojo. Live Blog Post 35 minutos del complemento, Independiente busca el 2º A falta de 10 minutos para el final del partido Independiente va con todo para conseguir el gol de la victoria ya que el empate lo puede dejar afuera de los 8 primeros qeu clasifican a 8vos de final. Live Blog Post Gooooooool de Talleres Augusto Schott ganó de cabeza en un córner anticipando a Rey y puso el empate para Talleres. Live Blog Post Goooooooool de Independiente, Ávalos, 1-0 A los 12 minutos del complemento y luego de un rebote que dejó corto Herrera, Gabriel Ávalos empujó a la red y puso el 1-0 para Independiente. Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo Live Blog Post Final del primer tiempo: Independiente 0-0 Talleres El Rojo dominó los primeros 15 minutos, fue muy superior y lo tuvo varias veces, pero Talleres empezó a salir hasta terminar el primer tiempo yendo al palo y palo con el Rojo en su cancha. Ahora partido parejo. Live Blog Post El partido se empareja sobre el final del primer tiempo Ahora el encuentro se torna de ida y vuelta y atrás quedó el dominio de Independiente. Ahora Talleres también está cerca de anotar. Live Blog Post Sale Talleres e intenta lastimar al Rojo En 30 minutos de juego ahora Talleres sale un poco, sigue siendo mejor Independiente pero ahora el equipo cordobés ataca un poco. Sobre 30 minutos mejor Independiente. Live Blog Post Todo del rojo en el primer cuarto de hora Independiente asfixia a Talleres que defiende con 8 jugadores adentro del area. El Rojo muy cerca de abrir el marcador, y ya se lo merece. Live Blog Post Lo tuvo el rojo al minuto Millan quedó solo con Herrera lo quiso "matar" y se le fue alto el tiro. Arrancó con todo Independiente. Live Blog Post Comenzó el partido Independiente y Talleres buscan sumar de a 3 ya que el punto no les sirve porque pueden salir los dos de la zona de clasificacion.