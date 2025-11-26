Lanús 1-1 Tigre: el Matador quiere aprovechar la resaca de campeón del Granate

Live Blog Post

El Matador de Dabove se veía peleando el descenso, pero terminó en los playoffs: "Nos habíamos preparado para otra cosa"

A principio de año, en enero, Diego Dabove llegó a Victoria para enderezar el rumbo de un Tigre que venía de conducciones técnicas fallidas. Primero Lucas Pusineri, después Pipo Gorosito, luego Sebastián Domínguez. Tras varias flojas campañas, sabía que estaba complicado en los promedios y su gran objetivo de 2025 era alejarse lo máximo posible de la zona de descenso directo.

Dabove hizo un buen trabajo, trajo calma, confianza, y Tigre clasificó a playoffs en los dos campeonatos del año, tanto el Apertura como el Clausura. Además, se clasificó a la Copa Sudamericana 2026. "Nos habíamos preparado a principio de año para otra cosa, hoy nos encuentra muy bien", confesó el defensor Joaquín Laso hace algunas semanas. "Tuvimos un gran año más que nada de profesionalismo, de responsabilidad. Es un gran premio del grupo por todo lo que hemos hecho", sostuvo.

Tras caer en octavos de final ante San Lorenzo en el Apertura, ahora tiene la posibilidad de superar esa instancia si le gana a Lanús.