Lanús 1-1 Tigre: el Matador quiere aprovechar la resaca de campeón del Granate

Lanús y Tigre disputan la última llave de los octavos de final del Torneo Clausura. A partir de las 21.30, en el Estadio Ciudad de Lanús, el Granate recibe al Matador para cerrar la primera fase de los playoffs. El ganador jugará contra Racing, que despachó a River.
Ahora, sin embargo, el vertiginoso calendario del fútbol le exige dar vuelta la página.
Enfrente está Tigre, que se metió por la ventana en los playoffs, en un año que lo encontró peleando lejos tanto en el Torneo Apertura como en el Torneo Clausura, cuando su objetivo primordial era mantenerse en Primera División.
Diego Davobe llegó a principios de año para corregir el rumbo de malas direcciones técnicas que no encontraron respuestas (Lucas Pusineri, Pipo Gorosito, Sebastián Domínguez). Lo hizo con creces. En el Apertura llegó a octavos de final, y ahora tiene la oportunidad de redimirse. Mientras tanto, ya sabe que tiene su boleto asegurado para la Copa Sudamericana 2026.
26-11-2025 22:58
[VAR] GOL ANULADO EN LANÚS: El árbitro detecta una mano de Castillo
Tras el llamado del VAR, el árbitro Rey Hilfer observó que la mano de Castillo, que efectivamente existió, fue suficiente como para anular el tanto Granate.
26-11-2025 22:54
¡GOL DE LANÚS! VIDEO: De carambola, Castillo aprovecha un mal despeje y pone el 1-1
Tigre deja expuesto a Rosario Central y le hace pasillo a un campeón de verdad
Tras el título de Copa Sudamericana, el equipo de Tigre le hizo el pasillo de campeón a Lanús antes de comenzar el encuentro. Una imagen que, como un efecto colateral imposible de atenuar, remite a la reciente controversia entre Estudiantes y Rosario Central.
Leandro Rey Hilfer es el encargado de impartir justicia. En el VAR lo acompañará Fabricio Llobet.
26-11-2025 19:00
El Matador de Dabove se veía peleando el descenso, pero terminó en los playoffs: "Nos habíamos preparado para otra cosa"
A principio de año, en enero, Diego Dabove llegó a Victoria para enderezar el rumbo de un Tigre que venía de conducciones técnicas fallidas. Primero Lucas Pusineri, después Pipo Gorosito, luego Sebastián Domínguez. Tras varias flojas campañas, sabía que estaba complicado en los promedios y su gran objetivo de 2025 era alejarse lo máximo posible de la zona de descenso directo.
Dabove hizo un buen trabajo, trajo calma, confianza, y Tigre clasificó a playoffs en los dos campeonatos del año, tanto el Apertura como el Clausura. Además, se clasificó a la Copa Sudamericana 2026. "Nos habíamos preparado a principio de año para otra cosa, hoy nos encuentra muy bien", confesó el defensor Joaquín Laso hace algunas semanas. "Tuvimos un gran año más que nada de profesionalismo, de responsabilidad. Es un gran premio del grupo por todo lo que hemos hecho", sostuvo.
Tras caer en octavos de final ante San Lorenzo en el Apertura, ahora tiene la posibilidad de superar esa instancia si le gana a Lanús.
26-11-2025 19:58
Lanús y Tigre, en la llave más difícil: qué les queda en caso de avanzar de ronda
Está claro que primero deberán jugar su partido porque no hay nada dicho, pero el vencedor sabe que en la próxima instancia está Racing. Nada menos que Racing, el mejor equipo argentino de los últimos dos años que, a pesar de sus altibajos, ha sabido mostrarse competitivo y batallador.
En el hipotético caso de vencer a Racing, en semifinales estarán esperando otros dos rivales durísimos: Boca o Argentinos Juniors. El Xeneize y el Bicho se miden en cuartos de final en lo que será un duelo atrapante. El equipo de la Ribera viene en alza y se adjudicó hace rato la chapa de candidato. El equipo de La Paternal es un conjunto sólido, con una identidad construida a lo largo de un año entero.
Del otro lado de la llave, las cosas parecen (a priori) algo más accesibles. Estudiantes, Barracas Central, Gimnasia de La Plata y Central Córdoba son los equipos que siguen en camino.
26-11-2025 19:55
Racing, el próximo desafío para el ganador
El vencedor de este partido se enfrentará a Racing en cuartos de final. La Academia viene de alcanzar un triunfo agónico ante River en octavos, y espera por un nuevo rival.
26-11-2025 19:50
TV: Dónde ver Lanús vs. Tigre
El partido se transmite por TNT Sports Premium.
