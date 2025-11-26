urgente24
Lanús 1-1 Tigre: el Matador quiere aprovechar la resaca de campeón del Granate

Desde las 21.30, en la Fortaleza Granate, Lanús recibe a Tigre por los octavos de final del Clausura. ¿Aprovechará el Matador la resaca del campeón?

26 de noviembre de 2025 - 19:59

EN VIVO

Lanús y Tigre disputan la última llave de los octavos de final del Torneo Clausura. A partir de las 21.30, en el Estadio Ciudad de Lanús, el Granate recibe al Matador para cerrar la primera fase de los playoffs. El ganador jugará contra Racing, que despachó a River.

Ahora, sin embargo, el vertiginoso calendario del fútbol le exige dar vuelta la página.

Enfrente está Tigre, que se metió por la ventana en los playoffs, en un año que lo encontró peleando lejos tanto en el Torneo Apertura como en el Torneo Clausura, cuando su objetivo primordial era mantenerse en Primera División.

Diego Davobe llegó a principios de año para corregir el rumbo de malas direcciones técnicas que no encontraron respuestas (Lucas Pusineri, Pipo Gorosito, Sebastián Domínguez). Lo hizo con creces. En el Apertura llegó a octavos de final, y ahora tiene la oportunidad de redimirse. Mientras tanto, ya sabe que tiene su boleto asegurado para la Copa Sudamericana 2026.

Live Blog Post

[VAR] GOL ANULADO EN LANÚS: El árbitro detecta una mano de Castillo

Tras el llamado del VAR, el árbitro Rey Hilfer observó que la mano de Castillo, que efectivamente existió, fue suficiente como para anular el tanto Granate.

Live Blog Post

¡GOL DE LANÚS! VIDEO: De carambola, Castillo aprovecha un mal despeje y pone el 1-1

Live Blog Post

"¡Gracias Chiqui!" IMAGEN: Con la pleitesía a Chiqui Tapia que nunca falta, esta es la bandera que exhibieron los hinchas de Lanús

Live Blog Post

¡GOL DE TIGRE! VIDEO: Romero aprovecha un rebote en el área y pone el 1-0

Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

¡Lo tuvo Castillo de cabeza! VIDEO: El manotazo de Zenobio impidió el grito de un gol al ángulo

Live Blog Post

El Matador se despertó y ahora le disputa el protagonismo al Granate, que ya no domina con superioridad

Live Blog Post

Lanús domina e impone condiciones con la pelota, mientras Tigre se repliega y apuesta al contragolpe

Live Blog Post

¡Era un golazo, Carrera! VIDEO: Gran control en el área pero defectuoso remate en la más clara de Lanús

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

VIDEO: El espectacular recibimiento a Lanús por el título de Copa Sudamericana

Live Blog Post

Tigre deja expuesto a Rosario Central y le hace pasillo a un campeón de verdad

Tras el título de Copa Sudamericana, el equipo de Tigre le hizo el pasillo de campeón a Lanús antes de comenzar el encuentro. Una imagen que, como un efecto colateral imposible de atenuar, remite a la reciente controversia entre Estudiantes y Rosario Central.

Live Blog Post

Formaciones confirmadas en Lanús y Tigre

Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Carrera, Cardozo, Salvio, Moreno; Watson, Castillo

Tigre: Zenobio; Soto, Arias, Cardona, Álvarez; Cabrera, López, Piñeiro, Medina; Russo, Romero

Live Blog Post

El árbitro designado para Lanús vs. Tigre

Leandro Rey Hilfer es el encargado de impartir justicia. En el VAR lo acompañará Fabricio Llobet.

Live Blog Post

El Matador de Dabove se veía peleando el descenso, pero terminó en los playoffs: "Nos habíamos preparado para otra cosa"

A principio de año, en enero, Diego Dabove llegó a Victoria para enderezar el rumbo de un Tigre que venía de conducciones técnicas fallidas. Primero Lucas Pusineri, después Pipo Gorosito, luego Sebastián Domínguez. Tras varias flojas campañas, sabía que estaba complicado en los promedios y su gran objetivo de 2025 era alejarse lo máximo posible de la zona de descenso directo.

Dabove hizo un buen trabajo, trajo calma, confianza, y Tigre clasificó a playoffs en los dos campeonatos del año, tanto el Apertura como el Clausura. Además, se clasificó a la Copa Sudamericana 2026. "Nos habíamos preparado a principio de año para otra cosa, hoy nos encuentra muy bien", confesó el defensor Joaquín Laso hace algunas semanas. "Tuvimos un gran año más que nada de profesionalismo, de responsabilidad. Es un gran premio del grupo por todo lo que hemos hecho", sostuvo.

Tras caer en octavos de final ante San Lorenzo en el Apertura, ahora tiene la posibilidad de superar esa instancia si le gana a Lanús.

Live Blog Post

Lanús y Tigre, en la llave más difícil: qué les queda en caso de avanzar de ronda

Está claro que primero deberán jugar su partido porque no hay nada dicho, pero el vencedor sabe que en la próxima instancia está Racing. Nada menos que Racing, el mejor equipo argentino de los últimos dos años que, a pesar de sus altibajos, ha sabido mostrarse competitivo y batallador.

En el hipotético caso de vencer a Racing, en semifinales estarán esperando otros dos rivales durísimos: Boca o Argentinos Juniors. El Xeneize y el Bicho se miden en cuartos de final en lo que será un duelo atrapante. El equipo de la Ribera viene en alza y se adjudicó hace rato la chapa de candidato. El equipo de La Paternal es un conjunto sólido, con una identidad construida a lo largo de un año entero.

Del otro lado de la llave, las cosas parecen (a priori) algo más accesibles. Estudiantes, Barracas Central, Gimnasia de La Plata y Central Córdoba son los equipos que siguen en camino.

Live Blog Post

Racing, el próximo desafío para el ganador

El vencedor de este partido se enfrentará a Racing en cuartos de final. La Academia viene de alcanzar un triunfo agónico ante River en octavos, y espera por un nuevo rival.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Lanús vs. Tigre

El partido se transmite por TNT Sports Premium.

