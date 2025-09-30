Inter Miami recibe a Chicago Fire, por una nueva fecha de la MLS, que poco a poco se acerca al final de la fase regular. Con la clasificación a los playoffs ya en el bolsillo, Las Garzas saben que el de esta noche es un partido clave: puede alcanzar al líder de la Conferencia, Philadelphia.
Inter Miami 0 - Chicago Fire 1: con Messi y De Paul, Las Garzas juegan un duelo clave
- urgente24 >
- GOLAZO24 >
- El VAR >
- Inter de Miami >
Desde las 20.40, el Inter Miami de Leo Messi recibe a Chicago Fire por una nueva fecha de la MLS. Las Garzas deben ganar para alcanzar la punta de la tabla.
EN VIVO
-
20:57
¡Qué toque, Leo! Messi le dejó la pelota servida a Lucho Suárez con una caricia: el Pistolero definió y se fue apenas afuera
-
20:51
¡GOL DE CHICAGO FIRE! VIDEO: D´Avilla marca de cabeza tras una pasiva defensa del Miami
-
20:50
¡Qué pelota sacó Ustari! El arquero tapó un mano a mano que era un gol cantado para Chicago Fire, tras una mala cobertura de su equipo
-
20:40
Comienza el partido
-
19:59
Con Messi y De Paul, Inter Miami tiene el EQUIPO TITULAR confirmado
-
19:55
Leo Messi, super vigente en números: es el goleador de la MLS y uno de los máximos asistidores
-
19:44
TV: Dónde ver Inter Miami de Leo Messi vs. Chicago Fire
-
19:42
El arma letal de Inter Miami: la brutal cifra que lleva "la unidad de ataque"
-
19:41
El récord que alcanzó Inter Miami con Javier Mascherano como DT
Desde las 20.40, Inter Miami recibe a Chicago Fire en el Chase Stadium, en Florida. Buscará extender la racha de cuatro partidos invicto, además de alcanzar al puntero. Con 56 puntos y dos partidos menos hasta el momento, el equipo de Javier Mascherano puede igualar las 59 unidades de Philadelphia aunque, por el momento, quedaría debajo suyo por diferencia de gol.
Con cuatro partidos por delante sumando el de esta noche ante Chicago Fire, Inter Miami tiene en vistas terminar como líder de la Conferencia para quedarse con la Supporters’ Shield, trofeo que entrega la MLS al mejor equipo de la fase regular.
Lionel Messi jugó el partido anterior, en el empate del Inter Miami vs. Toronto por 1 a 1, por lo que es de suponer que estará presente en el duelo ante Chicago Fire.
Deja tu comentario