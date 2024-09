Tal como había sucedido en la fecha anterior frente a Racing, en el clásico de Avellaneda que terminó igualado 0 a 0, Independiente volvió a sufrir la expulsión de un futbolista a poco de comenzar el partido. En el encuentro vs. River, Santi López vio una roja a los 13 del PT, tras un pisotón en la ingle a Paulo Díaz. Un pisotón que no fue intencional, pero con un impacto que, para el árbitro del partido Yael Falcón Pérez, no dejó lugar a dudas: roja directa.