Luego de la intensa jornada del martes donde hubo grandes partidos con muchos goles (como el 4-4 de Juventus-Dortmund) llega un nuevo día de Champions League con 6 partidos, dos del primer turno (Olympiacos-Pafos, Slavia-Bodo) y cuatro del turno de las 16hs (Argentina), Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, Liverpool-Atlético, PSG-Atalanta, los cuales seguiremos en vivo.
Champions League: Ajax 0-1 Inter, Bayern 2-1 Chelsea, Liverpool 2-0 Atlético, PSG 2-0 Atalanta
Fecha 1 de Champions League, seguimos en vivo a Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, Liverpool-Atlético, PSG-Atalanta. Mirá todos los goles acá.
EN VIVO
16:42
42´ Gol del Inter, vence 1-0 al Ajax
16:41
39´ Gol del PSG, ahora gana 2-0
16:35
29´ Goles en Bayern-Chelsea
16:22
21´ Gol del Bayern, cae el campeón del mundo
16:20
20´ Solo dos marcadores abiertos
16:06
6´ Doblete del Liverpool, 2-0 al Atlético del Cholo
16:04
3´ Gol del PSG (1-0)
16:00
Arrancan los 4 partidos
Los partidos del miércoles de Champions League
Este miércoles se jugarán otros 6 partidos de la fecha 1 de la Champions League. En estos momentos hay dos encuentros que se están jugando (Olympiacos-Pafos, Slavia Praga-Bodo Glimt), mientras que a las 16hs se jugarán otros 4 partidos los cuales detallamos a continuación:
Estos 6 partidos se suman a los de ayer y a los que se disputarán mañana jueves (Brujas-Mónaco, Copenhague-Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt-Galatasaray, Manchester City-Nápoli, Newcastle Utd-Barcelona, Sporting Lisboa-Kairat Almati) para completar los 18 encuentros de la fecha 1.
Los partidos de Champions League del martes
El partido de la fecha lo protagonizaron Juventus y Borussia Dortmund que empataron 4 a 4. En el primer tiempo aburrieron y nos engañaron, ya que se fueron a los vestuarios 0 a 0. Pero en el complemento todo fue muy loco.
Fueron parejos hasta el 2-4, arrancó ganando el Borussia Dortmund 1 a 0 y luego volvió a ponerse en ventaja 2 a 1. Llegó el empate 2 a 2 de los italianos y todo parecía indicar que así se quedaría el marcador, pero dos goles rápidos de los alemanes liquidaban el partido, ¿lo liquidaban?
Pues no, ya que a los 94 y 96 minutos Juventus anotó dos goles y logró el milagro de empatar en uno de los partidos más épicos de la historia de la Champions League.
El otro que dio que hablar fue el Qarabag de Azerbaiyán, que venció 2-3 a Benfica a domicilio. Lo peor es que el conjunto portugués arrancó ganando 2 a 0 rápidamente y se perfilaba para la goleada, pero todo cambió. Llegó el descuento y Benfica se apagó. Allí fue cuando el conjunto de Azerbaiyán aprovechó y de a poco lo fue llevando hasta que se lo dio vuelta 3 a 2.
En los otros dos partidos hubo también emociones. Real Madrid comenzó sorpresivamente perdiendo de local con Marsella ya que era más que el conjunto francés en el momento del gol. Pero después a pesar de la expulsión de Carbajal lo pudo dar vuelta con dos goles de Mbappé de penal para ganar 2 a 1. En el encuentro entre Tottenham y Villarreal hubo menos goles, pero no menos emociones. Los ingleses ganaron con un gol tempranero 1 a 0 y el resultado ya no se modificó.
En el primer turno del día martes se enfrentaron Athletic de Bilbao-Arsenal y PSV-St. Gilloise (este último en una especie de clásico por ser un equipo de Países Bajos y el otro de Bélgica). Estos dos partidos abrieron la edición 25/26 y el St. Gilloise tuvo el honor de convertir el primer gol de esta edición. El St. Gilloise derrotó 3-1 a PSV y Arsenal venció 2 a 0 a Athletic de Bilbao. Ambas victorias vicitantes.
