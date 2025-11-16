urgente24
Boca 0-0 Tigre: el Xeneize juega un partido clave en su lucha por ser campeón

Desde las 20.15, Boca recibe a Tigre en la Bombonera. Por qué es un partido importante para el Xeneize a pesar de estar clasificado.

16 de noviembre de 2025 - 19:41

EN VIVO

Boca Juniors y Tigre se enfrentan por la fecha 16 del Torneo Clausura, la última fecha de la fase regular de la competencia. Mientras el Xeneize ya está clasificado a los playoffs, el Matador por ahora está en fase de clasificación pero no tiene asegurado su pasaje a octavos de final.

El Xeneize llega con la tranquilidad no solo de estar clasificado a los playoffs. No solo de estar clasificado a la Copa Libertadores 2026. También con la confianza en alza por el gran triunfo del Superclásico y las tres victorias al hilo que encadena, producto de un funcionamiento colectivo que empieza a afianzar sus fortalezas y a limar sus flaquezas.

Pasado el triunfo ante River, Boca tiene un gran desafío frente al Matador esta noche si quiere ser campeón. El duelo vs. Tigre es la oportunidad de ratificar que la actuación contra River no fue solo producto de un escenario especial.

¡Qué tapadón de Marchesín! VIDEO: El arquero metió un manotazo firme y se interpuso en un latigazo que iba directo al arco

Un Boca activo y con movilidad impone condiciones

Con rotaciones constante de los jugadores, el Xeneize es un equipo flexible que mueve la pelota con agilidad e intensidad. Por ahora es todo de Boca.

Comienza el partido

"Hay que estar atento, pelear todas y confiar en que lo venimos haciendo bien"

En la previa, el defensor de Tigre Joaquín Laso dijo: "Nos habíamos preparado a principio de año para otra cosa, hoy nos encuentra muy bien, peleando arriba. Estamos esperanzados de poder hacer un buen partido. Tuvimos un gran año más que nada de profesionalismo, de responsabilidad. Es un gran premio del grupo por todo lo que hemos hecho".

Sobre cómo jugarle al Xeneize, expresó: "Como a todos. Tienen muchísimas individualidades, muchísima jerarquía. Hay que estar atento. Pelear todas y confiar en que lo venimos haciendo bien y que el destino nos va a ayudar".

La Bombonera recibe al equipo sin banderas por la insólita sanción del Superclásico

El Comité de Seguridad en el Fútbol sancionó a Boca por el colorido y folklórico recibimiento de las tribunas al equipo. Según señaló el organismo, los papelitos y serpentinas fueron excesivos y, como sanción, le prohibió utilizar banderas ante Tigre.

Ander Herrera, titular: "Con la misma entrega que cuando no me toca hacerlo"

El vasco vuelve a la titularidad en Boca. La última había sido en el partido inaugural del Mundial de Clubes, ante Benfica. Sobre su regreso al XI inicial, dijo: "Siempre he dicho que soy un jugador de equipo, quiero que Boca gane e intentar conseguir los máximos logros posibles. Tenemos una plantilla buena, larga, y para mí representar a Boca es un regalo. Encantado de hacerlo de titular, pero con la misma ilusión y entrega y ganas que cuando no me toca hacerlo".

Nacho Russo, hijo de Miguel Ángel Russo y delantero de Tigre, pisa la Bombonera en un partido especial

El hijo del entrenador, uno de los goleadores del conjunto de Victoria, volverá a la cancha de Boca tras el reciente fallecimiento de su padre y ex entrenador Xeneize.

Apenas hace unos días, Nacho Russo había confesado que todo Boca había tenido grandes gestos hacia su padre durante el último tiempo. "Nosotros en la familia no podíamos creer el trato que tuvieron hacia él. No solo los futbolistas, sino que también la comisión directiva y todo el mundo".

TV: Dónde ver Boca vs. Tigre

El partido se transmite por ESPN Premium.

Equipos confirmados en Boca y Tigre

Boca: Marchesín; Barinaga, Figal, Costa, Blanco; Herrera, Paredes, Delgado, Palacios; Merentiel, Zeballos

Tigre: Zenobbio; Soto, Laso, Carmona, Álvarez; Elías, Cabrera, López, Medina; Russo, Romero

