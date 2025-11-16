Boca 0-0 Tigre: el Xeneize juega un partido clave en su lucha por ser campeón

Boca Juniors y Tigre se enfrentan por la fecha 16 del Torneo Clausura, la última fecha de la fase regular de la competencia. Mientras el Xeneize ya está clasificado a los playoffs, el Matador por ahora está en fase de clasificación pero no tiene asegurado su pasaje a octavos de final.
20:35
¡Qué tapadón de Marchesín! VIDEO: El arquero metió un manotazo firme y se interpuso en un latigazo que iba directo al arco
20:29
Un Boca activo y con movilidad impone condiciones
20:18
Comienza el partido
20:05
"Hay que estar atento, pelear todas y confiar en que lo venimos haciendo bien"
20:02
La Bombonera recibe al equipo sin banderas por la insólita sanción del Superclásico
19:58
Ander Herrera, titular: "Con la misma entrega que cuando no me toca hacerlo"
19:47
Nacho Russo, hijo de Miguel Ángel Russo y delantero de Tigre, pisa la Bombonera en un partido especial
19:35
TV: Dónde ver Boca vs. Tigre
19:33
Equipos confirmados en Boca y Tigre
El Xeneize llega con la tranquilidad no solo de estar clasificado a los playoffs. No solo de estar clasificado a la Copa Libertadores 2026. También con la confianza en alza por el gran triunfo del Superclásico y las tres victorias al hilo que encadena, producto de un funcionamiento colectivo que empieza a afianzar sus fortalezas y a limar sus flaquezas.
Pasado el triunfo ante River, Boca tiene un gran desafío frente al Matador esta noche si quiere ser campeón. El duelo vs. Tigre es la oportunidad de ratificar que la actuación contra River no fue solo producto de un escenario especial.
Es la oportunidad de mantener esos niveles de concentración, compromiso e intensidad (los picos más altos del semestre) más allá de un partido. Para lograr ser sostenible en su competitividad, que es lo que hace campeón a un equipo.
