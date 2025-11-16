Boca 0-0 Tigre: el Xeneize juega un partido clave en su lucha por ser campeón

Live Blog Post

"Hay que estar atento, pelear todas y confiar en que lo venimos haciendo bien"

En la previa, el defensor de Tigre Joaquín Laso dijo: "Nos habíamos preparado a principio de año para otra cosa, hoy nos encuentra muy bien, peleando arriba. Estamos esperanzados de poder hacer un buen partido. Tuvimos un gran año más que nada de profesionalismo, de responsabilidad. Es un gran premio del grupo por todo lo que hemos hecho".

Sobre cómo jugarle al Xeneize, expresó: "Como a todos. Tienen muchísimas individualidades, muchísima jerarquía. Hay que estar atento. Pelear todas y confiar en que lo venimos haciendo bien y que el destino nos va a ayudar".