Boca 0-0 Racing: se define al finalista en un partido que se anticipa electrizante

Desde las 19 hs., Boca recibe a Racing en la Bombonera por la primera semifinal del Torneo Clausura.

7 de diciembre de 2025 - 17:24

EN VIVO

Boca y Racing se enfrentan por la primera semifinal del Torneo Clausura. El Xeneize recibe a la Academia en la Bombonera, en un partido que sellará al finalista del campeonato. El vencedor jugará contra el ganador del clásico Estudiantes vs. Gimnasia.

Boca y Racing se disputan uno de los dos clásicos que tiene el Torneo Clausura. Del otro lado, Pincha y Lobo se medirán en el histórico duelo platense.

La Bombonera es sede de un choque de estilos que anticipa un partido electrizante. Mientras que la Academia tiene una impronta marcadamente ofensiva y cuyo estilo prioriza el vértigo en ataque casi sin pausas mediante, el Xeneize ha forjado un carácter más combativo; prefiere que sus rivales juegan exactamente como lo hace Racing, defender los embates y golpear en contraataques.

Racing debe estar atento. Es un partido de transiciones. Si no cuida el mediocampo para no quedar partido cada vez que ataca, Boca lo va a lastimar de contragolpe.

Baja sensible: las dos figuras que pierde Racing ante Boca por tarjeta roja

Final Torneo Clausura: dónde y cuándo se juega

El duelo que definirá al campeón del Torneo Clausura se disputará el próximo sábado 13/12, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

¿Por qué el partido se juega en la Bombonera?

El reglamento del Clausura determina que, en instancias de playoffs, hará de local el equipo que más puntos haya cosechado durante la fase regular (o, en otras palabras, quien haya finalizado más arriba en la tabla). Boca se ganó la posibilidad de definir todos los partidos en la Bombonera por terminar primero de la Zona A, con 29 puntos.

Racing terminó tercero, también en la Zona A, con 25 puntos.

TV: Dónde ver Boca vs. Racing

El partido se transmite por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Tras la baja de Facundo Tello, quién es el árbitro del partido

Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el cotejo. Facundo Tello era el otro nombre que estaba en la baraja, pero finalmente dirigirá el encuentro de mañana lunes, entre Estudiantes y Gimnasia.

Posibles formaciones

Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Palacios, Zeballos; Merentiel, Giménez

Racing: Cambeses; Mura, Basso, Colombo, Rojas; Almendra, Nardoni, Zuculini; Vergara, Solari, Martínez

