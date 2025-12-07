Boca y Racing se enfrentan por la primera semifinal del Torneo Clausura. El Xeneize recibe a la Academia en la Bombonera, en un partido que sellará al finalista del campeonato. El vencedor jugará contra el ganador del clásico Estudiantes vs. Gimnasia.
Boca 0-0 Racing: se define al finalista en un partido que se anticipa electrizante
Desde las 19 hs., Boca recibe a Racing en la Bombonera por la primera semifinal del Torneo Clausura.
Boca y Racing se disputan uno de los dos clásicos que tiene el Torneo Clausura. Del otro lado, Pincha y Lobo se medirán en el histórico duelo platense.
La Bombonera es sede de un choque de estilos que anticipa un partido electrizante. Mientras que la Academia tiene una impronta marcadamente ofensiva y cuyo estilo prioriza el vértigo en ataque casi sin pausas mediante, el Xeneize ha forjado un carácter más combativo; prefiere que sus rivales juegan exactamente como lo hace Racing, defender los embates y golpear en contraataques.
Racing debe estar atento. Es un partido de transiciones. Si no cuida el mediocampo para no quedar partido cada vez que ataca, Boca lo va a lastimar de contragolpe.
