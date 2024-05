La plancha sobre Aliendro, la trompada a Paulo Díaz y el golpe anímico que sintió River

El altercado del partido

Pero no había casi comenzado el 2T, cuando a los 50 minutos ocurrió la jugada que terminó cambiando el rumbo del encuentro. Lozano cometió una entrada durísima contra Aliendro, yendo con los dos pies para adelante y a la altura de la canilla del mediocampista de River. No alcanzó a tocarlo de lleno y por eso no pasó a mayores, pero la entrada del jugador uruguayo despertó un altercado entre ambos equipos en el que ingresaron a la cancha los suplentes y hasta Javier Pinola y Martín Demichelis.

El pleito duró varios minutos, y el árbitro del encuentro, el brasileño Anderson Daronco, fue al VAR a revisar tanto la falta contra Aliendro como la trifulca que involucró, prácticamente, a todos los jugadores en cancha. Después de algunos minutos, tomó una determinación que despertó mucha polémica.

Para Daronco, lo de Lozano significó únicamente una amarilla. Más aun, en la repetición que le dio el VAR no percibió una clara trompada que le propinó Romero a Paulo Díaz.

Dos goles en dos minutos

image.png Carneiro, el goleador de Nacional

El partido siguió, pero envuelto en un clima ya caliente. River quedó golpeado emocionalmente después de la polémica y no se pudo reponer. Empezó a ceder la posesión y a defender cada vez más cerca de su arco. Entró Boselli para solidificar la defensa, entró Barco para desestabilizar en ataque. El conjunto de Demichelis no tuvo un buen segundo tiempo.

A los 78 minutos, Enzo Díaz (que no tuvo un buen cotejo) cometió una mano en el área que Carneiro cambió por gol. Y si ya había sido duro el primer golpe, este lo fue más aun. Tal es así, que solo 2 minutos después, Carneiro volvió a ser protagonista: cabeceó solo desde el centro del área y la mandó a la red, en un disparo imposible para Armani.

El encuentro terminó con un River sudando la gota gorda y esperando a que se termine la cita en Montevideo. Un partido inesperado para ambos, a puro vértigo y envuelto en polémicas, que dejó al Millonario sin la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores pero con la punta del grupo. Marcha primero con 10 puntos. Lo sigue Nacional, con 7, después Libertad con 4 y último Deportivo Táchira con 1.

