Desopilante "reencuentro" entre Gustavo Sylvestre y Marcelo Bonelli en la pantalla de TN

Los viejos “socios” ahora pelean durante algunos pocos minutos del primer time de la TV nacional.

image.png Marcelo Bonelli, el falso Gustavo Sylvestre y Diego Sehinkman

"A Dos Voces" regresa a los debates

“Hashtag, fuera Luis Petri de la UCR. Hashtag, no al cierre del Gaumont. Qué tiro en el pie se pegó la sociedad civil eligiendo la inoperancia y la crueldad de Javier Milei. Hashtag, renuncia Nicolás Posse. ¿Qué me dicen del jefe de gabinete? Recién ahora le conocemos la voz. ¿Dónde están las cacerolas de Callao y Santa Fe que no las escucho?"

"Los economistas, como Domingo Cavallo, están diciendo la verdad. Todos están equivocados menos el presidente. El Pacto de Mayo va a llegar con los memes de Julio Iglesias”, bromeó. "Los economistas, como Domingo Cavallo, están diciendo la verdad. Todos están equivocados menos el presidente. El Pacto de Mayo va a llegar con los memes de Julio Iglesias”, bromeó.

Finalmente, el falso Gato lanzó un desafío:

“Vení a trabajar conmigo, Marcelo. Te vamos a recibir con los brazos abiertos en C5N” ofreció.

“Estamos muy bien cada uno en su lugar” retrucó Bonelli.