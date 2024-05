Suena fuerte posible cambio en el Pacto de Mayo: Políticos ¡afuera!

pacto-de-mayo.jpg Conceptos centrales del Pacto de Mayo

Mayo o junio

“Si no es mayo, será en junio o en julio. No hay problema. Las reformas estructurales son para el largo plazo. Tarde o temprano las reformas las vamos a hacer”, enfatizó el Presidente el martes tras inaugurar el busto del ex mandatario Carlos Menem.

De allí en más circuló, en las oficinas de Balcarce 50, la posibilidad de cambiar el modelo de pacto y excluir toda una larga sección de participantes.

Al cierre de estas líneas no era un decisión tomada, pero el oficialismo sigue de cerca la firma del dictamen en el Senado antes de sacarle tarjeta roja a los contertulios.

