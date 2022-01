Efeméride heavy: Marilyn Manson, avatar del abuso y la orgía

Difícil saber cuándo el personaje prevale o cuándo se encuentra al verdadero ser humano.

En su tema 'Killing Strangers' la letra dice: "¡Estamos matando extraños para no matar a los que amamos! Tenemos armas, tenemos chicas, tenemos armas ... ¡Estamos matando a extraños para no matar a los que amamos! Tenemos armas, hijos de puta, ¡es mejor que corran! Tenemos armas, hijos de puta, ¡es mejor que corran!".

Su padre, quirn estuvo toda la vida en la Fuerza Aérea, veterano de guerra, bombardero en Vietnam, mató a extraños. Confesión de parte: "Mi padre trabajaba todo el tiempo. Tuve que convertirme en una especie de homúnculo para mi madre. Y luego quise alejarme de eso. Me convertí en su marcador de posición. Mi madre incluso me llamaba por su nombre. Y estás lleno de testosterona y cabreado y no quieres que te llamen por el nombre de tu padre, especialmente cuando ni siquiera sabes dónde diablos está él".

Entonces, en la letra ¿habla el personaje o el verdadero? Su confesión: "Creé un mundo falso tal vez porque no me gustaba el que estaba viviendo. Pero eso es lo que me hizo hacer música. Tuve que llenar los vacíos que había creado".

El Otro Yo

Hay otra forma de enfocar a Marilyn Manson: un genio del marketing, creador de un personaje del que se habla más que de su música. El riesgo es que se pone en marcha a un individuo virtual que puede consumir al individuo real, en especial ante la persistencia del individuo virtual, la ausencia del 'cable a tierra'.

En el día de la memoria el legado Manson, preguntas:

¿Habrá engullido el vampiro al avatar o viceversa?

¿Cuál es la prefiguración del cuerpo vigente?

¿Con qué clase de eternidad dota el ciberespacio a sus habitantes avatares?

¿Cuál de ambos engaños es más letal?

¿Vale la pena tal perpetuidad?

3 ejes del marketing no musical de Marilyn Monroe:

el ciberespacio, la Deep Web, el 'body art' y el satanismo.

Comencemos por esto último: Manson afirmó que era amigo de Anton LaVey y que LaVey lo incorporó como ministro en la Iglesia de Satanás. Más adelante en su carrera, ya más consolidado, Manson restó importancia a esto, diciendo que él "no era necesariamente" un ministro: "Era un amigo mío que ahora está muerto, que era un filósofo, de quien pensé haber aprendido mucho. Y ese fue un título que me dieron, así que mucha gente ganó mucho con él. Pero no es un trabajo real, no me pagaron por ello". La Iglesia de Satanás confirmó más tarde que Manson nunca fue ordenado como ministro en su iglesia.

Luego, ¿Marilyn Manson es precuela o secuela del 'body art'? Los artistas del 'body art' recurren al concepto personal del cuerpo como herramienta y como vehículo que comunica. Manson, modificó su cuerpo y causó un gran revuelo mediático más allá de su maquillaje. Él incorporó una especie de performance, y además de tatuajes y piercing mencionó instalar prótesis en distintas partes del cuerpo.

La pregunta: ¿es estética o insatisfacción? Y si fuese insatisfacción ¿cuál es el límite para calmar la ansiedad e inseguridad?

En cuanto al ciberespacio, la realidad es que en la Deep Web no hay nada de Marilyn Manson que no se sepa o sospeche o debata en el resto de la red.

Ahora bien, ¿dónde ingresa el abuso como conducta?

En problemas

En septiembre de 2020 comenzó el intercambio de información sobre las prácticas sexuales de Manson. El 21/01/2021, la senadora estatal de California, Susan Rubio, escribió al director del FBI y al Fiscal General de los Estados Unidos preguntándoles por las acusaciones que varias mujeres habían hecho contra Manson.

El 01/02/2021, la ex prometida Evan Rachel Wood lo acusó de abuso en Instagram y en una declaración a Vanity Fair: abuso emocional, física y sexual durante su relación más de una década antes.

Luego, otras mujeres también acusaron a Manson en Instagram.

Manson fue inmediatamente eliminado por la distribución del sello discográfico Loma Vista Recordings, su agencia de talentos Creative Artists, y su representante Tony Ciulla. También fue retirado de futuros episodios de las series de televisión American Gods y Creepshow. El genio del marketing sufría el 'efecto inverso'.

El 02/02/2021, Manson emitió un comunicado a través de Instagram: "Obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes de controversia, pero estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consensuadas con socios con mentalidad".

Su ex esposa Dita Von Teese declaró que "los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros 7 años juntos como pareja". Pero dl Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles confirmó el 19/02/2021 que estaban investigando a Manson por denuncias de violencia doméstica aunque a la fecha Manson no ha sido acusado de ningún delito relacionado con violencia sexual o doméstica.

Pero 4 mujeres entablaron demandas civiles contra Manson:

Esmé Bianco, la modelo Ashley Morgan Smithline, la ex empleada de Manson, Ashley Walters, y una mujer que eligió permanece en el anonimato (desestimada el 16/09/2021 debido a la prescripción aunque la juez concedió 20 días para presentar una denuncia enmendada con detalles adicionales, lo que hizo el 23/09/2021).

El 10/10/2021, un juez federal denegó la moción de Manson para desestimar la demanda de Bianco y permitió que el caso prosiguiera. ¿Cumpleaños feliz o cumpleaños olvidable?

Hace tiempo que Manson no es noticia por su arte. Lo fue por pelearse en el escenario con su ex guitarrista John5 (John William Lowery), que abandonó luego la banda y hoy día es solista. El despido de Twiggy Ramirez (Jeordie White) porque éste fue acusado de abuso sexual por su ex novia, Jessicka Addams, del grupo Jack Off Hill. O el video de la orgía de Johnny Depp con Jocelyn Binder y Bailee MyKell Cowperthwaite para el tema Kill4Me. Curioso: demostró violencia cotra John5, fue más denunciado que Twiggy por abusos sexuales y puede terminar como su amigo Depp.