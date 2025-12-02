Viajes: El fenómeno que dispara una fuga de dólares histórica en 2025

¿Cuánto influyen los destinos más elegidos en el gasto de dólares?

Las agencias de turismo vienen mostrando un comportamiento contundente con respecto a los destinos internacionales y se concluyó que son los grandes ganadores de la temporada. Plataformas como Despegar y Almundo registran subas de dos dígitos en las reservas para viajar fuera del país durante el verano, con Brasil, Chile, Punta Cana, Aruba, Miami y Madrid encabezando el ranking.

El atractivo principal es el dólar estable, que mantiene competitivos los precios para viajar afuera y deja a los destinos nacionales en clara desventaja. La tendencia, lejos de moderarse, se profundiza a medida que se acerca la temporada alta.

Viajes: ¿Qué revelan los datos oficiales del Indec?

Los números de octubre confirman el panorama. Según el Indec, 1,2 millones de residentes argentinos viajaron al exterior ese mes, un 9,3% más que en octubre del año previo. Del total, 392.600 lo hicieron en avión, lo que representa un crecimiento del 21,7%. En cambio, el ingreso de visitantes extranjeros cayó un 10%, con apenas 679.200 arribos.

Esa diferencia de flujos se tradujo directamente en gastos. El rojo de octubre llegó a US$ 364,6 millones. Los ingresos por turismo receptivo sumaron US$ 232,43 millones, mientras que los gastos por turismo emisivo treparon a US$ 597,02 millones.

En total, ya habrían salido más de US$ 9.000 millones en lo que va del año. La cifra se estima porque, tras un cambio metodológico, el Gobierno comenzó a separar los gastos de turismo de aquellos vinculados al comercio electrónico internacional, como Amazon, Netflix o Spotify, que antes se registraban dentro de la misma categoría.

¿Qué rol cumplen las tarjetas en la fuga de dólares por viajes?

El Banco Central detalló que los egresos brutos por consumos en dólares vinculados a tarjetas, viajes y pasajes —sin contar servicios digitales ni compras enviadas por correo— alcanzaron los US$ 831 millones solo en octubre. De esa cifra, US$ 592 millones fueron por gastos con tarjeta, US$ 131 millones por transporte aéreo y US$ 108 millones por giros al exterior de operadores turísticos.

¿Hay paralelismos entre los viajes en 2025 y la salida de dólares de los ‘90?

La comparación con la década del ’90 aparece con frecuencia entre especialistas. En ese período, el famoso “1 a 1” encareció notablemente el turismo interno y disparó las escapadas al extranjero. De acuerdo con el Ieral, en aquellos años por cada turista extranjero que llegaba al país, se iban 1,7 argentinos. Y hacia el final de la convertibilidad, el déficit turístico rondó los 2 millones de personas.

Si bien el contexto económico actual es distinto, la dinámica de salida masiva de viajeros se parece mucho. Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo en Fundar, recuerda que en todos esos ciclos históricos —desde 1980 hasta 2018— la demanda de dólares para turismo terminó siendo insostenible.

Pero en 2025, afirma, hay un factor novedoso y es la supuesta ayuda de la administración Trump al gobierno de Javier Milei, que permitiría sostener ciertos equilibrios cambiarios durante más tiempo.

¿Qué tipo de cambio frenaría la salida de dólares por turismo?

El economista Ricardo Delgado, de Analytica, plantea una pregunta importante, ¿cuál sería el tipo de cambio necesario para que la salida de dólares por turismo se reduzca a la mitad? Para que el rojo baje de US$ 1.000 millones mensuales a un rango de US$ 500 o US$ 600 millones sería necesario encarecer de forma significativa los viajes al exterior.

Sin embargo, advierte que la probabilidad de que esa conducta se modifique en el corto plazo es baja, dadas las expectativas económicas y la estabilidad del dólar. Eso implica que el Estado deberá seguir buscando dólares por vías genuinas, mientras convive con una tendencia que, por ahora, no muestra señales de revertirse.

