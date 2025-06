Petrolera Aconcagua recibe la renuncia de 2 directoras clave

En ese contexto, la dimisión de dos miembros del directorio alimenta las sospechas sobre tensiones internas o una posible discrepancia en el rumbo estratégico de la firma. No es un dato menor que la carta enviada por el Responsable de Relaciones con el Mercado, Pablo Martín Calderone, mencione la necesidad de “alinear el nuevo Directorio con perfiles especializados” y con una visión “estratégica a largo plazo”.

Asamblea clave el 17 de junio

La empresa convocó a Asamblea General Ordinaria para el próximo 17 de junio, donde se renovará el Directorio. Ese evento será clave para interpretar el real impacto institucional de las renuncias. La expectativa es que se designen perfiles técnicos con mayor experiencia en reestructuraciones y manejo de crisis, en línea con lo que el mercado exige a una firma en plena fragilidad financiera.

Sin embargo, analistas consultados advierten que la incertidumbre se mantendrá hasta ver señales concretas de gestión: la reestructuración de pasivos, mejoras operativas o un salvataje financiero que permita evitar nuevos recortes de calificación.

La reacción del mercado

Tal como destacan el analista financiero, Salvador Vitelli, "Volando las tasas [fuerte caída en los precios] de las ONs de Petrolera Aconcagua."

En hard-dollar, PECGO rinde 36,07% y PECIO 40,52%, a precios de bid.



Un golpe a la credibilidad

El momento de las renuncias no hace más que potenciar la desconfianza. La reputación de Aconcagua Energía como emisor solvente está claramente golpeada: su deuda pasó de niveles "inversión" a "especulativos" en cuestión de días.

Y ahora, también su gobernanza se ve afectada por cambios abruptos.

El Rating Watch Negativo dispuesto por FIX sigue vigente, lo que significa que la calificación podría volver a caer en cualquier momento si no hay novedades favorables. De hecho, la agencia fue explícita: si no aparecen nuevas fuentes de fondeo o si el flujo operativo no mejora rápidamente, el escenario de default técnico no está descartado.

Todo lo referido a su baja en la calificación fue informado por Urgente24 en: Petrolera Aconcagua: Rebaja generalizada de FIX y ¿riesgo de refinanciación?

En ese marco, la salida de dos directoras con pleno conocimiento de la situación interna podría interpretarse como un nuevo síntoma de que lo peor aún no pasó.

