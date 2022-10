Muerte a la falsa industria nacional

Países que también desechan medio millón de microfibras al mar y el 60% de lo que no se llegó a vender termina en vertederos o siendo quemado y ocasiona daños severos a la atmosfera y al agua, porque sí, la industria textil utiliza al rededor de 93 millones de mts3 de agua para producir telas, misma cantidad que podría satisfacer las necesidades hidricas de 5 millones de personas.

En Urgente24 hemos entrevistado a algunos consumidores que han declarado haber cambiado hábitos de consumo porque "la economía del país no da para más" y agregan "es tan rápido el proceso inflacionario que a lo que uno estaba acostumbrado y se mantiene reticente al gasto porque a veces no se entiende la magnitud del cambio abrupto en los precios." y "El sueldo no alcanza y hemos tenido que cambiar la manera de comprar porque hoy en día una campera inclusive es un lujo" expresaron.

Hablemos de moda circular ¿Qué es?

La moda circular es un concepto que busca vestir a los consumidores sin caer en la contaminación y producción de residuos que nunca se van a degradar. Pregona el uso de materias primas que se continúan utilizando durante el mayor tiempo posible a través de la reutilización y reciclaje y también, se intenta regenerar los recursos naturales.

Dentro de este concepto, entra: La customización de ropa (el arte de reciclar prendas viejas para transformarlas y darles un diseño singular), la utilización de elementos naturales como las hojas, el pasto, los colorantes naturales, lana, entre otros y también una práctica muy común es la reventa de ropa usada en buen estado, también conocida como vintage o de segunda mano.

Viendo dentro de los bolsillos de cada uno, existen empresas y emprendimientos que se dedican a la moda circular, uno de ellos es el conocido Renová Tu Vestidor en donde incluso famosas como Pampita, Silvina Luna y Sofía Zamolo venden sus prendas por precios más económicos al que las compraron y permiten que sigan teniendo utilidad.

En esta web podes chequear ofertas, pagar prendas de segunda mano en cuotas y también existen emprendimientos que se han asociado a Go Cuotas, una plataforma de pagos que permite comprar hasta en 4 cuotas sin interés con la tarjeta de débito.

Lista de emprendimientos que comercializan ropa de segunda mano, buena, bonita y barata

Estos emprendimientos poseen página web y te permite acceder al catálogo completo con fotos y precios de sus productos de segunda mano y prendas sustentables de producción 100% nacional, además, tienen envio a todo el país.

1. Renová tu vestidor: Plataforma en donde podes vender y comprar prendas nuevas como de segunda mano a precios accesibles.

2. Andorra la vieja: Emprendimiento mendocino que compra y vende una enorme variedad de prendas de segundo uso. IG @andorralavieja

3. Andar Origen: Confecciona prendas y accesorios a partir de fibras naturales (vegetales y animales). IG @andarorigen

4. Mixtura textiles: tejidos y alfombras artesanales producidas a partir de técnicas de tejeduría en telar y tufting gun. La reutilización material se basa en piezas que ponen el foco en los hilados reciclados y la tintorería natural con residuos vegetales. IG @mixturatextiles

5. Alkimia Textil Ancestral: crea indumentaria femenina a partir de técnicas ancestrales de tintorería natural y estampación botánica para el diseño artesanal de los textiles. IG @alkimiatextilancestral

6. Silobag: Transforma descartes industriales en ecoproductos dentro de la industria de la moda. Incluye calzado, bolsos, mochilas, carteras, cartucheras hechos con silobolsas. IG @silobags

7. Carro: Crea materiales realizados con materiales no convencionales y recuperados. IG carro_efectos_portantes

8. Maleza: Ofrece accesorios y distintos productos teñidos y estampados con tintes naturales, a partir de la reutilización de descartes orgánicos, como cáscaras y carozos de palta; yerba; cáscaras de cebolla, y la poda de flores y cortezas. IG: @maleza.handmade

9. Galpón de ropa: En su filosofía asumen la responsabilidad de re-circular la ropa en pos de reducir el impacto de la industria textil. IG @Galponderopa

10. American feria: Venden ropa de segunda mano canchera y en excelente estado, incluso hay prendas que aún conservan la etiqueta.

