Rumbo al 5% en 2023: La Fed pierde reservas y se pone agresiva

Los formuladores de políticas prevén un aumento de las tasas a una mediana del 4,6 % el próximo año, según las proyecciones publicadas el mes pasado. Los inversores apuestan a que la Fed aumentará 75 puntos básicos en su reunión del 1 y 2 de noviembre, avanzará 50 o 75 puntos básicos en diciembre y terminará el ciclo de ajuste en un pico de alrededor del 4,9% a principios de 2023

La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el viernes que el banco central debería comenzar a planificar una reducción en el tamaño de los aumentos de tasas, aunque aún no es el momento de "renunciar" a las grandes alzas.

“Al menos debería ser algo que estemos considerando en este momento, pero los datos no han estado cooperando”, dijo Daly durante una discusión moderada organizada por la Universidad de California Berkeley. Si los funcionarios elevan las tasas en 75 puntos básicos en la reunión de noviembre, "realmente recomendaría que la gente no quite eso, ya que es 75 para siempre", dijo.

La FED comenzó a perder reservas y Joe Biden deberá preparar un 2023 poselectoral frío

Analistas de Wall Street advierten que la FED no está transitando un buen momento pese al "superdólar".

Bloomberg destaca que el movimiento de Gran Bretaña marcó un cambio dramático en países como los EE. UU., donde los bancos centrales ya no contribuyen significativamente a los ingresos del gobierno. El Tesoro de EE.UU. experimentará un “cambio sorprendente”, al pasar de recibir alrededor de US$100.000 millones el año pasado de la Reserva Federal a una tasa de pérdida anual potencial de US$80.000 millones para fin de año, según Amherst Pierpont Securities LLC.

BBG consideró que las pérdidas contables amenazan con alimentar las críticas a los programas de compra de activos emprendidos para rescatar los mercados y las economías, más recientemente cuando el covid-19 cerró grandes sectores de la economía mundial en 2020. Coincidiendo con el brote actual de inflación, eso podría generar llamados a controlar independencia de los responsables de la política monetaria, o limitar los pasos que pueden tomar en la próxima crisis.

La caída de las bolsas de Wall Street podría agravarse a medida que los inversionistas comienzan a aumentar su preferencia por el efectivo, después de que una venta masiva en los mercados provocará pérdidas de billones de dólares, acabando con el entusiasmo por los activos de mayor riesgo.

Y es que de acuerdo con Investment Company Institute, casi US$ 140.000 millones se han invertido en fondos del mercado minorista en lo que va de 2022, lo que lleva el tamaño de estos vehículos a US$ 1,55 billones después de 10 semanas consecutivas de nuevas inversiones. Las entradas totalizaron casi US$ 36.000 millones solo en las últimas 3 semanas.

Pero la agitación del mercado, alimentada por la imparable inflación y el aumento de los costos de los préstamos a medida que la Reserva Federal -Fed- aplica su política monetaria contractiva, ha afectado la confianza de los inversores y los consumidores. Siendo cada vez más los economistas que advierten sobre una recesión para el próximo año.

Por este motivo es que se han borrado cerca de US$ 15 billones de las valoraciones de las empresas que cotizan en bolsa, los inversores minoristas se están yendo. Como ejemplo, está el índice de referencia S&P 500 que cerró el mes pasado su racha más larga de pérdidas trimestrales desde la crisis financiera de 2008. Hoy (20/10) el índice vuelve a retroceder un 0,74% a US$ 3.667,84:

image.png

