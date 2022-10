Se agrava la corrida bancaria en Wall Street ¿y Bitcoin?

Los retiros se deben en parte a que las empresas gastaron el exceso que acumularon para capear la pandemia. Especialistas de Goldman Sachs aseguraron el mes pasado que "los saldos de efectivo han vuelto a las normas previas a la pandemia". Bajo esta misma línea, Matt Jones, jefe de distribución de Western Asset Management decía:

El efectivo corporativo se ha utilizado para pagar deudas, para invertir en sus negocios y, con la inflación, las cosas son más caras El efectivo corporativo se ha utilizado para pagar deudas, para invertir en sus negocios y, con la inflación, las cosas son más caras

Rematando que:

Los costos de administrar un negocio son más altos de lo que eran Los costos de administrar un negocio son más altos de lo que eran

Tal como informó Urgente24: BlackRock, Morgan Stanley y Goldman Sachs alarmados y hay corrida bancaria en Wall Street

Las principales multinacionales financieras como BlackRock, Morgan Stanley y Goldman Sachs se unieron en el diagnóstico a través de sus últimos informes, advirtiendo al mundo inversor que deberá abrocharse los cinturones: la recesión se consolida.

Tras súperdolar que busca la FED con una suba de tasas histórica, Ned Davis Research ahora ve una probabilidad del 98% de una recesión global inminente, mientras que Lisa Shalett, de Morgan Stanley Wealth Management, advierte que "los optimistas de las ganancias están caminando sonámbulos por un precipicio". Tras súperdolar que busca la FED con una suba de tasas histórica, Ned Davis Research ahora ve una probabilidad del 98% de una recesión global inminente, mientras que Lisa Shalett, de Morgan Stanley Wealth Management, advierte que "los optimistas de las ganancias están caminando sonámbulos por un precipicio".

¿Y las criptomonedas?

Este tipo de activo digital siempre se lo vio como el destructor del dólar -y todas las monedas emitidas por los gobiernos- aun así, este mercado no logra despegar ni en este escenario de corrida. Los ahorristas lo tienen claro, si tienen que elegir entre dólar o bitcoin, se quedan en dólar -a pesar de la inflación anual superior al 8%-.

Bitcoin no puede superar la barrera de los US$ 20.000 y Ethereum luego de llevar a cabo The Merge paso de US$ 2.000 a menos de US$ 1.300:

image.png Cotización de las principales 10 criptomonedas del mercado. Fuente: CoinMarketCap

