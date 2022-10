El punto es que la productora Endemol Entertainment deberá informar al participante sobre lo que está pasando y eso configuraría la violación del contrato que firman los participantes.

“Construyen una imagen de muchísimos personajes y personas de la política que no tiene nada que ver con la realidad. Estamos frente a un problema serio. No vamos a dejar que esto pase. No vamos a seguir así", insistió hoy (20/10) Cerruti en Perfil y Radio Con Vos.

“Ni el presidente Alberto Fernández ni yo miramos el programa, pero nos llegó por todos lados. Con lo cual eso existía y hay que generar un debate sobre el sentido común colectivo", aclaró.

Preocupación por el rating de Gran Hermano

"Me llama la atención que personas que saben de comunicación y de política creen que es importante lo que pasa en un programa de política de dos puntos y no les importa lo que pasa en un programa popular de 25 puntos de rating", siguió.

En tanto, algunos periodistas K estallaron de risa al conocer la noticia mientras otros se indignaron por la reacción oficial:

https://twitter.com/FinanzasArgy/status/1583032411729690624 Hasta los periodistas de C5N se ríen del Gobierno por el tiempo que le dedican a lo que pasa en un reality.pic.twitter.com/qxksJJVTgD — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) October 20, 2022

Fue el panelista Diego Brancatelli quien desde su Twitter salió al cruce:

El 1% de los argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que Gabriela Cerruti se encargó que lo sepa el 90%. Ella o el craneo que pensó que hacer eso era acertado, sepa que nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al macrismo. No hagan más nada El 1% de los argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que Gabriela Cerruti se encargó que lo sepa el 90%. Ella o el craneo que pensó que hacer eso era acertado, sepa que nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al macrismo. No hagan más nada

Es insólito esto pero Cerruti cruzó a Brancatelli:

¿En serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? ¡Guau! ¿En serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? ¡Guau!

Entonces, el periodista de C5N la siguió: "No. No me parece eso. Ni siquiera lo insinué. Problemas de comprensión. Lo que digo es quue tenemos 100% de inflación, un país q necesita salir de este momento difícil y vos le das de comer al macrismo metiéndote en una pelea berreta de GH. Háganse respetar con los poderosos".

