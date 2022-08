Ahora bien, desde Dass aseguraron al comunicador:

Hay una reunión mañana, pero los despidos se mantienen, ya se enviaron los telegramas. Se va a pagar todo lo que corresponda, no hay vuelta atrás

image.png Encuesta, despidos, recesión y una pregunta: ¿a quiénes representa la CGT hoy, a los trabajadores formales pobres?

Tras las tarifas, advierten que “faltan anuncios”

El economista Fernando Marull insiste que no alcanza. Si bien Massa logró coordinar política y economía con su ascenso, cerrando los frentes de subsidios a las tarifas, rollover de la deuda en pesos, emisión monetaria y demás, está faltando más equilibrio fiscal y la expectativa del mercado ahora está puesta en los dólares que pueda conseguir. Él prometió entre US$5.000 y US$7.000 millones.

“Todavía no cierra mucho el anuncio. La parte del gas es clara pero en la parte de luz no contaron nada, solo una partecita: a quienes les quitan el subsidio, les aumentan un 55% en septiembre y que a la clase media van a subsidiar solo hasta el 400 kW h.

Ahora, con ese 55% de suba en septiembre solo se quita el 20% del subsidio. Todavía falta la mayoría del subsidio, que sería en noviembre y enero. Entonces, te quedan dos subas grandes.

Al usuario de Edenor o Edesur o al que le saquen el subsidio, que se haga la idea de que la primera suba en septiembre va a ser del 50%, en noviembre otro 40% y en enero otro 30%. Va a ser muy cercano a eso

En gas es un poquito menor porque son aumentos cercanos al 30%”, graficó tras el anuncio en Economía sobre el recorte de subsidios a la clase media y alta.

Consultado por el periodista Pablo Rossi en radio Rivadavia por las últimas medidas en general, Marull destacó:

La señal va en línea con lo que todos estábamos esperando porque tiene que mostrar orden fiscal para cumplir la meta con el FMI. Lo cierto es que no alcanza solo con tarifas; faltan otras cosas porque la parte del ahorro de tarifas se la está gastando con el bono a jubilados

Entonces, puntualizó: “Más allá del adelanto de Ganancias, que serán unos $200.000 millones, me da la sensación de que acá faltan anuncios, posiblemente, sobre la parte de ajuste del gasto y aumentos de impuestos. Algo más se puede venir desde ese lado porque con lo anunciado no alcanza para llegar a la meta del FMI”.

A través de una encuesta, los K presionan por un bono a privados

Consecuente con la idea de que el Estado no está para ahorrar y que la inflación no tiene que ver solo con la emisión monetaria, el kirchnerismo presiona por un plus para empleados del sector privado.

La consultora Analogías, vinculada directamente con La Cámpora, informó que "un 58 por ciento se manifestó en acuerdo a que el Gobierno dicte un aumento general de salarios por medio de una suma fija”, además de reclamar firmeza de los funcionarios nacionales contra los empresarios: “Más de la mitad de los encuestados, una clara mayoría, respondió en línea con implementar dureza en los controles y fijación de precios máximos a las empresas formadoras de precios de los artículos de consumo masivo".

