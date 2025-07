Entre ironías, Sturzenegger avisa que se puede traer heladeras y lavarropas de Chile y otros países

Y agregó: "O quizás, más plausiblemente, algún productor local buscó una protección a costa del pueblo argentino".

"Esta anomalía ha sido eliminada y desaparece esta prohibición. Abajo la pantalla de aduana como lucía ayer y como luce hoy. El cambio se ejecuta con la resolución IG-2025-3-E-ARCA-DGADUA con firma de Andrés Velis, Director General de Aduanas", cerró el ministro.

El nuevo régimen

En su sitio web ARCA ya muestra los lineamientos del nuevo régimen simplificado para productos de línea blanca con una aclaración: no afecta al tope de los 300 dólares por vía terrestre ni a los 500 dólares por vía aérea del régimen de equipaje tradicional (productos tecnológicos como televisores, equipos de audio, computadoras y demás).

"Cabe aclarar que la importación no se realizará en el marco del Régimen de Equipaje, no afectando sus franquicias, ya que, en rigor, aquel Régimen no contempla este tipo de mercaderías", señaló el fisco.

"Se admitirá un máximo de una unidad de la misma especie, en condición de nueva, por año calendario y por viajero mayor de 16 años. Para ello, se deberá completar el formulario OM2153-A, el cual tendrá para el viajero carácter de Declaración Jurada", aclaró ARCA sobre los electrodomésticos a importar.

"Una vez generada la liquidación tributaria y pagada la misma por parte del viajero, se encontrará autorizada su importación", agregó.

El listado de ARCA incluye:

Heladeras

Freezers

Lavarropas

Secarropas

Equipos de funciones combinadas

Lavavajillas

Hornos eléctricos

Cocinas eléctricas

Calefones eléctricos

Termotanques eléctricos

Calderas eléctricas

Aires acondicionados

