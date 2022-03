Contundente rechazo al aumento de las retenciones

Producir, no gravar más

Dentro de la entidad las opiniones advierten que la guerra en Europa “nos pone frente a la responsabilidad de producir más y con mayor valor agregado para atender esas demandas. Esto, va a generar divisas y por supuesto mayor empleo entre nuestros compatriotas”. Replica el portal de noticias Infobae.

Al respecto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires reiteró que las medidas del Gobierno de Alberto Fernández, se transforman nuevamente en un abrupto cambio en las reglas de juego, que impiden una mayor producción, industrialización de la materia prima y exportaciones, para luego derivar en una reactivación de la economía local.

Por su lado, la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (APYMIMRA) resaltó que "el Fondo Estabilizador del Precio de Trigo va a generar un desajuste financiero que a las pymes las pone en alto riesgo".

La entidad también subrayó que más allá de las diferencias en la implementación del fondo, “lo cierto es que la distorsión en el mercado y el perjuicio a las PyMEs será inevitable por la propia naturaleza de su funcionamiento. Es que estos fondos estabilizadores del precio de trigo generan un precio subsidiado del producto a comercializar, que en el caso se lo retrotrae a los valores Pre-Guerra Rusia y Ucrania, para garantizar el precio final de los productos derivados en la mesa de los argentinos. Esta política sólo puede ser llevada a cabo con mecanismo de compensación por parte del Estado a favor de los molineros”.

CIARA

Ni bien se oficializó el incremento de los derechos de exportación, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), entidad que reune a los exportadores señaló:

La suba de derechos de exportación no tiene legalidad dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral La suba de derechos de exportación no tiene legalidad dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral

Luego la organización empresaria alertó:

Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho

620279beb21d9.jpg La Mesa de Enlace sigue con atención que las consecuencias de los anuncios

Dirigentes del campo

Aunque todavía no hay opinión concreta de la Mesa de Enlace, se espera que la organización que atenta a las asambleas de productores del interior; mientras busca aproximarse a legisladores nacionales para dialogar con diferentes bloques parlamentarios.

El antecedente es la visita de Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, a 100 productores de Otamendi, quienes insistieron en que “las retenciones no fueron, no son y nunca serán el camino. No necesitamos guerra contra la inflación pedimos acuerdos”.

La Mesa Agropecuaria de la Fundación Alem

La organización remarcó la necesidad de “arbitrar mecanismos para morigerar el aumento de precios”, pero en un comunicado cuestionó las medidas del Gobierno.

Entre otros puntos, propuso “utilizar el plus que se recauda en concepto de derechos de exportación -como consecuencia del aumento del precio internacional de los granos- para conformar un Fondo de Estabilización que permita aumentar y mejorar las asignaciones alimentarias de los más desposeídos”.

Versión Julián Dominguez

En medio de tantas repercusiones el propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez, afirmó que la decisión del Ejecutivo "no afectará a los productores" y explicó que "once empresas exportadoras" de harina y aceite de soja estarán alcanzadas por la medida.

"La medida establece la suspensión temporaria del diferencial de dos por ciento de los derechos de exportación de harina y aceite de soja del decreto 790/20. La suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%, porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor", señaló el funcionario.

"El Presidente (Alberto Fernández) nos pidió defender a los consumidores sin perjudicar a los productores", insistió, tras definir al campo como "la gallina de los huevos de oro" en el país.

Luego completó. "Con esta decisión pretendemos lograr el objetivo de darle previsibilidad a los productores para la próxima siembra de trigo y lograr un nuevo récord de producción".

Por último confirmó que la administración del Fondo Estabilizador Temporal del Trigo Argentino "quedará en manos de la secretaría de Comercio Interior", a cargo de Roberto Feletti.

"Respecto a los productores argentinos que han provocado una cosecha récord en trigo, hemos decidido con el propósito de captar los precios internacionales de esta coyuntura histórica abrir los registros de exportación de la cosecha 22/23 por un total de 8 millones de toneladas de trigo, que se suman a las 2 millones de toneladas ya autorizada", indicó Domínguez, en alusión al incremento que hubo en el valor de ese cereal debido a la invasión rusa a Ucrania.

Y continuó: "Con esta decisión pretendemos lograr el objetivo de darle previsibilidad a los productores para la próxima siembra de trigo y lograr un nuevo récord de producción".

Al ser consultado sobre la posibilidad de que haya un aumento en las retenciones a otros productos que exporta el campo, el integrante del Gabinete aclaró que por el momento no está en agenda ese tipo de medidas. Además, Domínguez confirmó que la administración del Fondo Estabilizador Temporal del Trigo Argentino "quedará en manos de la Secretaría de Comercio Interior", a cargo de Roberto Feletti.

https://twitter.com/DominguezJul/status/1505204629600096257 En el Gobierno Nacional protegemos a las y los productores y consumidores argentinos de los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, dos destacados productores y exportadores de trigo. #BajarLaInflación#ArgentinaUnida pic.twitter.com/HziRlmJoaN — Julián Domínguez (@DominguezJul) March 19, 2022

Respuesta política

En este orden, por lo menos cincuenta diputados Nacionales de Juntos por el Cambio acompañaron, el mismo sábado del anuncio, el proyecto del diputado Alejando Cacace (UCR Evolución – San Luis) para que el Congreso rechace el decreto 131/22 presentado por el Presidente Alberto Fernández, por el cual aumenta las alícuotas de los derechos de exportación del aceite y harina de soja a 33%.

En un comunicado, el diputado que promueve el reclamo explicó:

“El Congreso no puede avalar que el poder Ejecutivo aumente impuestos amparados en viejas normas que ya han sido declaradas inconstitucionales. Es necesaria la intervención del Congreso y en este caso, corresponde rechazar el decreto 131/22″.

También Luciano Bugallo, diputado provincial de JxC, presentó con el acompañamiento de sus pares un proyecto para que la Cámara baja bonaerense declare el “repudio y preocupación ante la determinación del gobierno nacional dada a conocer mediante decretos 131/2022 y 132/2022 por el cual se decidió aumentar los derechos a exportaciones a los subproductos de aceite y harina de soja de 31% a 33% y crear un Fondo Fiduciario Público bajo el nombre de “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino” que, según entiende Bugallo," perjudicará al sector agroindustrial, generando una caída evidente en la única fuente genuina de divisas del país”.

Más noticias en Urgente24

Juan Pablo Biondi, Diego Dillenberger y Juan Carlos Torre

La CSJN no cree ni en Gustavo Belocopitt ni Pablo Herman

Previaje: problemas con la tarjeta y rumores

El regreso a la Luna se aproxima y la NASA brindó detalles

Vaca Muerta y un swap con Chile para salvar el invierno