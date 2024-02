BCR, exportaciones y agroindustria (del 2022 récord a un pésimo 2023)

En cuanto a los destinos, la India consolidó su posición como el principal comprador del aceite de soja argentino, mientras que Vietnam lideró las compras de harina de soja, y China se mantuvo como el principal demandante del poroto. Malasia, en cambio, superó a los Países Bajos entre los principales socios del complejo soja, debido a la brusca disminución de las exportaciones de biodiesel hacia la Unión Europea.

image.png

El complejo maíz concluyó el año 2023 con el menor volumen exportado desde 2018, enfrentando una pérdida de superficie del 22% y el peor rendimiento desde 1996. Sin embargo, la superficie sembrada con maíz tardío ayudó a mitigar parte de la crisis productiva. Los principales socios del complejo maicero muestran una diversidad similar a los destinos de la harina de soja argentina, reflejando una tendencia al alza en los stocks ganaderos, lo que augura una demanda positiva en la próxima campaña.

image.png

En cuanto al complejo trigo, fue el que más sufrió en términos de exportaciones en 2023, registrando una caída del 70% en el comercio exterior. Exportando el menor volumen de toneladas desde 2014, tocó un mínimo en valor desde 2015.

image.png

En el ámbito de las carnes y cueros bovinos, las exportaciones disminuyeron un 17% en valor respecto a 2022, a pesar de un aumento del 16% en el tonelaje exportado. El 2023 cerró como un año con un récord en volumen de exportaciones de carnes, pero acompañado de una significativa reducción de precios.

image.png

Más allá de la agroindustria

El sector automotor experimentó un leve crecimiento en 2023, destacándose los utilitarios y automóviles. Sin embargo, el aumento de importaciones contribuyó al déficit comercial del sector automotor, que pasó de US$ 2.461 millones en 2022 a US$ 2.936 millones en 2023.

En el caso de las exportaciones petroleras, en 2023, a pesar de su incremento, no lograron compensar la baja de precios, resultando en un retroceso en el comercio exterior del complejo petrolero-petroquímico. No obstante, los recortes en los valores internacionales y la producción vigorosa de Vaca Muerta redujeron significativamente la necesidad de importaciones, llevando el déficit de la balanza comercial del sector de casi US$ 7.300 millones en 2022 a US$ 2.135 millones en 2023.

En el ámbito de la minería metalífera, el complejo de oro y plata finalizó 2023 con niveles de comercio exterior similares a los de 2022. Por otro lado, el complejo litio experimentó un crecimiento exportador de dos dígitos, alcanzando cerca de 40.000 toneladas de carbonato de litio exportadas en 2023, frente a las casi 30.000 toneladas en 2022. A pesar de la caída de los precios internacionales, los ingresos generados por el complejo litio aumentaron del orden de un 21%, pasando de US$ 665 millones en 2022 a US$ 805 millones en 2023.

