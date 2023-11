AFIP investigará plazos fijos ¿A partir de qué monto?

Este umbral mensual de $200.000 incluye todas las formas de acreditación, aplicándose a cajas de ahorro, cuentas sueldo, de la seguridad social y cuentas especiales. Las entidades financieras deben informar a la AFIP sobre movimientos cuando el total acumulado de acreditaciones o extracciones mensuales iguale o supere los $200.000, y también deben informar los saldos de las cuentas afectadas que al último día hábil del período mensual sean iguales o superiores a $200.000.

Además, existe un umbral de $120.000 para que las entidades informen a la AFIP sobre los consumos realizados con tarjetas de débito. Además, existe un umbral de $120.000 para que las entidades informen a la AFIP sobre los consumos realizados con tarjetas de débito.

En cuanto a los montos máximos en un plazo fijo, no hay un límite establecido siempre que se pueda justificar el origen de los fondos. Sin embargo, para acceder a la tasa mínima fijada por el BCRA, no se debe exceder la suma de $30.000.000. Superando este monto, la tasa que ofrecen los bancos suele ser significativamente inferior, aunque la mayoría de las personas no superan este límite. También es posible diversificar invirtiendo en diferentes bancos para ampliar el límite establecido.

Si se decide invertir $300.000 a plazo fijo durante 30 días, se obtendría un total de $332.700, con $300.000 como capital original y $32.700 como intereses. Es importante tener en cuenta la inflación del período para calcular la ganancia real. Por ejemplo, si la inflación es del 8,3%, como fue en octubre, la ganancia real sería de $7.800, es decir, un 2,6% de intereses reales. En caso de reinvertir el dinero cada 30 días, suponiendo que se mantenga la misma tasa, después de 12 meses se obtendrían $1.064.400, con $300.000 como capital original y $764.400 como ganancia, aunque también se debe descontar la inflación compuesta del período.

Más contenido en Urgente24

En Santa Fe fueron asesinadas 53 mujeres y disidencias

Florencio Randazzo le marca la cancha a Ritondo con un tuit

Las acciones de los bancos despegan por encima del 14%

Investigan una "rara" y peligrosa bacteria que afecta a los perros