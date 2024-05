Rosario: El principal prestador de salud privada suspendió atención de una prepaga

"Para abril se había acordado un incremento de aranceles del 12% y sobre fin de mes, con las prestaciones facturadas y los consumos realizados, OSDE informa que va a retrotraer esos aranceles al mes de marzo, una situación que cayó muy mal", señaló.

Según Villavicencio, la decisión de OSDE "motivó el corte del servicio después de agotar múltiples tratativas en busca de un acuerdo por consenso". Asimismo, destacó que "OSDE es el principal financiador privado de la salud: tiene muchos afiliados en Rosario y gran parte de ellos se atienden en nuestros centros asistenciales".

No obstante, el titular del Grupo Oroño, indicó que la determinación de OSDE de no reconocer los ajustes acordados, estaba relacionada con la normativa que garantizaba rebajas en las cuotas que cobraban a sus afiliados. Aunque, aclaró: "No lo compartirnos porque los financiadores, cuando aumentan sus cuotas, trasladan a los prestadores un porcentaje de ese aumento, no la totalidad".

Para finalizar, reconoció que "OSDE cuenta con los recursos a pesar de tener que ajustar sus cuotas para mantener los aumentos en las prestaciones, y sobre todo debe honrar los compromisos que habían tomado para con los prestadores". Por ende sostuvo que marcó la cancha y comunicó que desconoce lo que harán las otras prepagas, aunque manifestó que esta medida no pasará desapercibida si finalmente la logran imponer como pretenden.

