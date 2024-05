En Rosario el narcotráfico no quiere perder pisada y juega con fuego

La mujer precisó que ella es oriunda de Paraguay, pero que los vecinos la conocen y siempre tuvo buenos tratos. "Vine hace 16 años. Todos los vecinos me conocen, y nunca tuve problemas. No sé si fue por maldad, pero no dejaron ni una nota", precisó.

image.png Así quedó el auto de la mujer de Paraguay. Foto: Telenoche Rosario

El narcotráfico detrás

Según la información preliminar, adherida a la de los testigos, en el último hecho no se encontraron textos, como sí pasó el fin de semana (cayeron 3 coches). A raíz de ello, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cuatro personas sospechosas de integrar una banda que durante dos semanas quemó 20 autos y arrojó notas con mensajes directos a Nación y Provincia bajo reclamos penitenciarios bajo firma de "Los Rosarinos", quien sigue de cerca a los funcionarios y se hace presente cada vez más.

Entre los detenidos no pasó desapercibida la figura de Leila Schmitt, una joven vinculada con Alan Funes, el referente delictivo de barrio Tablada que está preso desde 2019 y en el encierro cultivó vínculos con el líder narco, Esteban Lindor Alvarado.

Schmit cayó en el marco de 14 allanamientos realizados por personal de la PDI a pedido del fiscal, Pablo Socca. La joven oficia de gerente de los intereses de Funes, a quien supo visitar en la cárcel de Ezeiza, presentándose como su pareja, aunque en una entrevista dijo ser amiga.

