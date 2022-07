Para García Moritán, JxC vive una "disputa adolescente"

Moritán durante la entrevista radial también aprovechó para criticar a la gestión actual y apuntó a la responsabilidad de JxC para mitigar el pesimismo: "Este gobierno no tiene nada de credibilidad. Lo único que va a lograr apaciguar un poco la idea de un desastre en el horizonte es que desde la oposición empecemos a transmitir solidez, proyección, ideas", sostuvo.

También contribuiría a aliviar la tensión e incertidumbre que JxC, en vez de enfocarse en sus ambiciones políticas, formule un sincero y sólido programa de gobierno. Respecto a esto, el legislador indicó que Juntos por el Cambio debe sintonizar las diferentes miradas que confluyen en el interior de la coalición.

image.png Roberto García Moritán junto al líder de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy.

"Tenemos que terminar de entender cuál es el programa, porque hay diferencias entre las miradas de JxC, y sé que entre gente de bien, las miradas se resuelven pero debe hacerse porque después va a haber que respetar funciones y deberán estar alineadas. Es tan importante lo que tenemos que hacer, que debemos ayudar propios y ajenos. No vengan a pedir favores, negocios, es hora de resolver los problemas de los argentinos de verdad", sentenció.

Además, la pareja de Pampita repudió el reciente pedido de diálogo del oficialismo a la oposición a través de Kicillof: "Cuando tengo enfrente personas que quieren destruir la Justicia y quieren armar un plan político en torno a la defensa de una señora que es indefendible -porque lo que buscan es la impunidad de Cristina-, no se puede hacer hacer nada. Si el mecanismo de resolución de conflictos como es la Justicia no funciona porque hay una persona que solo quiere torcerla para garantizar su impunidad, no tengo nada que hablar con ellos".

DOLAR A $400, La predicción de Moritán

Hace unos días, García Moritán en otra entrevista expresó: “Me da dolor haber tenido razón”. En julio del año pasado, García Moritán generó polémica por su predicción sobre la cotización de la moneda estadounidense: “El ajuste fuerte se viene… No tengo ganas de ponerme en fatalista, pero un dólar a 400 mangos puede llegar sin ningún problema. Al doble de lo que está hoy, de mínima”.

Un año después, el valor del dólar alcanzaba en los $337 para la venta y $327 para la compra, un crecimiento que no dejó de cesar desde el 18 de Julio y que se intensificó con la salida de Martín Guzmán.

