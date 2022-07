Senadora K pidió control policial para frenar el dólar blue

Además, Di Tullio consideró que el aumento del dólar libre “tiene efecto en la psiquis colectiva, no en la económica real”, tal fue la descripción de la vicepresidenta en uno de sus discursos públicos, y advirtió que “esas acciones inciden en que el almacenero no sabe qué hacer”.

image.png La senadora Juliana Di Tullio es muy cercana a CFK.

Su declaración también se alinea con la de la portavoz oficial del gobierno Gabriela Cerruti que negó que el dólar blue tenga impacto en la economía real durante una de las últimas conferencias de prensa que brindó.

Por otro parte, la senadora respaldó a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y afirmó que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, también lo hace, aunque públicamente la expresidente nunca se ha referido a ella. "Si habla es porque habla, si no habla es porque no habla", dijo sobre el silencio de vicrepresidenta tras la designación de la nueva funcionaria.

"Por supuesto que Cristina banca a Batakis, no hay dudas. A mi no me dijo ‘che, yo banco a Batakis’, pero mi interpretación es que Cristina por supuesto que banca a Batakis. No se me ocurrió preguntarle, pero para mi es obvio", respondió Di Tullio sobre el aval de la vicepresidenta a la titular del Palacio de Hacienda.

Asimismo, Di Tullio, en otra parte de la entrevista le pegó al campo por la falta de liquidez y los acusó de querer “devaluar”. Respecto a la demora en la liquidación de granos por parte del campo, afirmó que se trata de "una especulación para que suba el dólar oficial".

