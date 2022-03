Mauricio Macri se acerca a Juez, que corre con ventaja

Atento a ello, Mauricio Macri parece haber olvidado su “capricho” por Gustavo Santos, quien no llegó siquiera a lograr una correcta exposición como para empezar a competir con nombres como el de Luis Juez. Aunque nunca fue preferido por Macri por su capacidad electoral, sino por su notable habilidad política a la hora de relacionarse con el peronismo de Córdoba, espacio del que formó parte y al que el ex mandatario está muy interesado en sumar a Juntos por el Cambio.

Este último dato no es menor. Para Luis Juez, el acercamiento del ex presidente al espacio de Juan Schiaretti no es agradable bajo ningún término.

Un ejemplo claro de ello fue lo ocurrido con las apuestas online, en la que el PRO terminó favoreciendo a la gestión schiarettista con una aprobación local que abrió una fuente de ingresos nueva para la provincia, ayudando a los principales competidores de Luis Juez. Naturalmente, para un acercamiento, Mauricio Macri debió haber reflexionado su posición para con el PJ de Córdoba.

Luis Juez, junto a Mauricio Macri.

Y ahora, en un momento de recambio en Hacemos por Córdoba, Luis Juez pretende que Macri se alinee al resto de los halcones (Larreta y Bullrich) en el pensamiento de derrotar al peronismo de Córdoba tras 22 años de gestión ininterrumpida. Así las cosas, el ex presidente estaría dispuesto a ceder en pos de la victoria.

Ahora quedará por verse cómo se define la interna, aunque la intención es definir un discurso común para no derrapar en la discordia que quita votos en Juntos por el Cambio incluso en Córdoba. Con el camino más allanado, todo apunta a que Luis Juez podría hacer realidad su aspiración de ser candidato a gobernador en 2023.

