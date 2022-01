Un senador de JxC, durísimo con Macri: "Fue un espanto"

Esto fue interpretado como un guiño de Macri al Gobierno provincial, y otro golpe a la ilusión de Luis Juez de ser gobernador en 2023. Respecto a ello, advirtió que en caso de que el espacio no lo elija como competidor para ser candidato a gobernador en 2023 (su mayor deseo), no dudará en abrirse como una opción independiente.

Con todos esos “cruces” indirectos en el último tiempo, actualmente Luis Juez no tiene filtro para hablar de Mauricio Macri (aunque generalmente no tiene filtro con nadie). “Macri en materia económica fue un espanto. Tomó decisiones horribles. Tomó un crédito para pagar otro crédito y no tomó las previsiones necesarias para evitar que se fugaran divisas”, aseguró el senador a Radio Gospel, respecto a uno de los pilares críticos que el oficialismo le hace a la oposición.

Luis Juez 2 P.jpg

Por otro lado, arremetió contra el mandatario por su política de acercamiento al Gobierno provincial de Córdoba, comandado por Juan Schiaretti. “Los que quieren seguir siendo satélites del peronismo… está bueno que se transparente”, dijo al respecto, refiriéndose a la aprobación de las apuestas online.

De este modo, el senador volvió a demostrar la distancia que hoy lo separa de Mauricio Macri. El interrogante que se le opone hoy a Luis juez es si realmente cuenta con el capital político como para llegar a ser gobernador acompañado o no de Juntos por el Cambio.

Hasta ahora, el ex intendente cordobés ha demostrado pericia para poder hacer movimientos donde él mismo comandó el armado de una lista. Pero, sería un error creer que lo hizo solo, ya que estuvo acompañado de otros socios, con los mismos intereses.