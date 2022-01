Juntos por el Cambio sigue golpeado por una traición

Luis Juez 2 P.jpg Luis Juez abre una grieta en Juntos por el Cambio.

“El año terminó como queríamos, poniendo blanco sobre negro los que están de un lado y los que están del otro; los que son funcionales al schiarettismo y los que venimos a combatir una forma de hacer política que ya lleva veintitrés años en la provincia”, expresó Luis Juez a Canal C. Días atrás, el abogado había sido muy duro con Orlando Arduh.

Pero además de atentar contra sus aspiraciones de gobernación, Luis Juez considera que la movida oficiada por el PRO, es otra “cachetada” del ex presidente Mauricio Macri, con quien supo ser muy cercano. En el círculo político, es sabido que el propio Macri fue quien dio el visto bueno para el accionar de los legisladores del PRO que avalaron la medida en favor del Gobierno de Córdoba, pudiendo así acercar las partes.

El hecho de que al ex mandatario le parezca más importante su relación con Juan Schiaretti, no le hace ninguna gracia al senador. “En el 2023 nosotros vamos a ser una alternativa política. Le guste a Macri, no le guste, les guste a los socios, no les guste…”, enfatizó, dejando en claro que se sabe por sí solo en su pretensión futura.

Para Macri, Luis Juez fue perdiendo importancia, al mismo ritmo que lo fue ganando el gobernador cordobés. De hecho, desde el círculo del PRO, consideran que Schiaretti podría ser esa pizca peronista que le faltaría a Juntos por el Cambio para desterrar al kirchnerismo finalmente.

“En el 2015 probablemente haya tenido que postergar mi voluntad de hacerlo. En el 2019 también, por una cuestión de disciplina. Ya se terminó esa etapa. Lo he dicho, con claridad, lo he planteado con firmeza, y lo ratifico: en el 2023 nosotros vamos a ser una opción de gobierno en la provincia de Córdoba”, continuó Luis Juez. “Dentro de dos años voy a tener sesenta años, y no tengo tiempo ni edad para andar perdiendo tiempo, ni chiquilinadas. A mí no me arrugan con nada. Tampoco estoy envalentonado porque hicimos una elección descomunal (en noviembre pasado); pusieron una fortuna y sin embargo les pegamos una biaba más o menos”, dijo respecto a las PASO.

De este modo, Luis Juez deja en evidencia el nivel de ruptura que existe en Juntos por el Cambio. A pesar de la gran victoria en noviembre, habrá que ver si la fuerza continúa del lado opositor, o si por impericias de sus figuras, se termina transfiriendo a otro espacio.