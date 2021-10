El Frente de Todos quiere mandar a Alberto al "infierno"

Y las proyecciones para las elecciones 2021 no son muy alentadoras a pesar de haber puesto en marcha el plan “platita”, que no llegó a derramarse tanto en el interior cómo si lo hizo en el AMBA. Por esto, el Frente de Todos en Córdoba busca estrategias alternativas para poder paliar el incendio electoral en la provincia, y no poner en riesgo la única banca a Diputados por la que francamente puede competir el espacio en la provincia.