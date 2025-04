Crac en Wall Street, ficción en Palm Beach, tambalean Lijo y Cía., a las urnas en Santa Fe

Live Blog Post

Ficción en Palm Beach

Una American Patriots Gala en Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida, USA): el presidente Javier Milei acude invitado por Make America Clean Again (MACA, no MAGA) y We Fund the Blue.

El dueño de Mar-a-Lago es Donald Trump, donde se encuentra su residencia privada. La ambición de Milei es cruzarse con el dueño de casa.

El premio que recibirá Milei es 'Lion of the Liberty'. Dicen que hasta la fecha no existía. Benefactores desconocidos decidieron incluirlo. También serán premiados

el mexicano activista Eduardo Verástegui , productor de la película ' Sound of Freedom ' sobre tráfico infantil en el continente; y

, productor de la película ' ' sobre tráfico infantil en el continente; y la argentina Natalia Denegri, vocera de la Fundación Hassenfeld Family y conductora del programa solidario Corazones Guerreros.

Casada con el empresario gastronómico Daniel Rodriguez (Baires Grill), ella tiene una intensa actividad social en Florida.

Natalia Denegri y Daniel Rodrigues (Baires Hill). Se desconoce la relación con Javier Milei.

¿Ameritaba el viaje de urgencia de Milei? Enorme el debate.