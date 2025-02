Congreso: LLA consiguió quorum para 'ficha limpia' que inhabilitaría a CFK para postularse

Live Blog Post

Suspensión de las PASO en el Senado

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reúne este miércoles (12/2) desde las 15, para debatir la suspensión de las PASO que ya tiene media sanción de Diputados con la idea de emitir dictamen y tratarlo en el recinto de sesiones entre el 18 y 19 de febrero.

Cabe recordar que, por tratarse de una cuestión electoral, la cámara alta requiere de una mayoría agravada de 37 votos para sancionar la norma que suspende las primarias por este año.

El Gobierno está lejos de ese número, tiene 6 senadores propios y puede sumar a sus aliados del PRO que aportan 7 votos y 5 de Provincias Unidas.

Se desconoce cuántos de los 13 radicales votarán a favor, luego podrían acompañar al oficialismo los senadores de Juntos Somos Río Negro y los dos del Frente para la Concordia de Misiones.

No hay tampoco certeza de qué harán los santacruceños Natalia Gadana y José María Carambia.

Así las cosas, todo dependerá de que algunos senadores de los 34 que tiene Unión por la Patria (UxP) apoyen la suspensión rompiendo la disciplina del bloque como ocurrió en Diputados.

Horas antes del inicio del debate en comisión, esta mañana (12/2) el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, adelantó su apoyo a la suspensión de las primarias: "No cumplieron el objetivo por el que se crearon", dijo y agregó que "la gente está cansada de que la convoquen a votar".

"Las PASO no son parámetro para saber si el bloque está dividido, pero en la Ley Bases no estuve de acuerdo en lo que hicieron algunos gobernadores con sus diputados", explicó Quintela en declaraciones a la radio Futurock intentando no quedar ‘pegado’ al Gobierno.