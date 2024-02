El síntoma temprano de cáncer que nunca debes pasar por alto

"Además, algunos cánceres secretan ciertas sustancias o desencadenan reacciones inmunes que causan síntomas en otras partes del cuerpo que no están cercanas al cáncer", agrega.

En ese sentido, existen algunos síntomas que pueden ayudar a levantar sospecha de que algo anda mal y que podría ser momento de ver a un médico para conocer la causa.

Entre estos síntomas se encuentra el dolor, considerado por algunos como uno de los síntomas tempranos de ciertos tipos de cáncer.

¿Cómo es el dolor cuando hay cáncer?

El dolor se encuentra entre los síntomas más comunes de cáncer.

En el mismo Manual MSD se indica que, si bien, muchos cánceres suelen ser indoloros al principio, " el dolor puede ser un síntoma temprano de algunos cánceres".

Entre los cánceres que pueden tener como primera manifestación el dolor se encuentran los tumores cerebrales, que causan dolor de cabeza y de cabeza y cuello, y los cánceres de esófago que causan dolor al tragar.

"A medida que los cánceres crecen, el primer síntoma suele ser una molestia leve, que puede empeorar progresivamente hasta convertirse en un dolor cada vez más intenso", explican.

Este signo o síntoma temprano de cáncer puede deberse a que "el cáncer comprime o erosiona los nervios u otras estructuras", agregan los expertos.

Sin embargo, aclaran que no todos los cánceres causan dolor intenso, y que la ausencia de dolor no es una señal que garantice que el cáncer no esté creciendo o propagándose a otras partes del cuerpo.

Asimismo, es importante saber que el tratamiento del cáncer o las pruebas de diagnóstico a veces producen dolor.

Otro dato no menor es que el dolor del cáncer a veces continúa después de terminar el tratamiento, según el Instituto Nacional del Cáncer, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

"Es más probable que los pacientes más jóvenes sufran de dolor por el cáncer y de crisis de dolor que los pacientes de más edad. Los pacientes de cáncer avanzado tienen un dolor más intenso y en muchos sobrevivientes de cáncer el dolor continúa después de que termina el tratamiento", reseñan.

¿Cómo se manifiesta el cáncer?

Otros signos y síntomas generales o comunes asociados con el cáncer son los que detalla la Clínica Mayo:

Fatiga

Bulto o zona de engrosamiento que puede palparse debajo de la piel

Cambios de peso, como aumentos o pérdidas de peso no intencionales

Cambios en la piel, como pigmentación amarillenta, oscurecimiento o enrojecimiento de la piel, llagas que no se curan o cambios en los lunares existentes

Cambios en los hábitos de evacuación de la vejiga o los intestinos

Tos persistente o dificultad para respirar

Dificultad para tragar

Ronquera

Indigestión persistente o malestar después de comer

Fiebre o sudoraciones nocturnas persistentes, sin causa aparente

Sangrado o hematomas sin causa aparente

