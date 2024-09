Lo hizo de nuevo: La foto de Santiago Caputo que se hizo meme

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Manzanelli_Da/status/1836777219919675857&partner=&hide_thread=false Caputito con café, red bull y ni así la puede pilotear. pic.twitter.com/qzvotkhjxT — Mr_snif (@Manzanelli_Da) September 19, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mis2centavos/status/1836795774111269182&partner=&hide_thread=false Un Red Bull, café y cigarrillos antes de las 11 de la mañana. Viene bárbaro Santiago Caputo. pic.twitter.com/8xtswdAnFQ — Javier Smaldone (@mis2centavos) September 19, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/joaquindew/status/1836799597202567584&partner=&hide_thread=false Se ve que está trabajando mucho Santiago Caputo. En la reunión del Gobierno por el futuro del Aerolíneas Argentinas metió café reforzado con Red Bull. pic.twitter.com/hHckPqBzeK — Joaquín De Weert (@joaquindew) September 19, 2024



Eduardo Feinmann culpó a Santiago Caputo por el rating del Presidente

El domingo (15/09) el presidente Javier Milei transmitió por cadena nacional su discurso en el que presentó el Presupuesto 2025 desde el Congreso.

Al parecer a gran parte de la sociedad pareció no importarle el hecho y el número de la audiencia fue bajo y el periodista Eduardo Feinmann culpó a Santiago Caputo al respecto.

"En principio, me parece que la puesta en escena del 'mago del Kremlin' no dio mucho resultado en los números del rating. Para mí es todo televisión, no importa. Si sumás todo, televisión abierta y cable, sumaba 14 puntos. La gente fue a buscar otra cosa", expresó el conductor de LN+.

Y posteriormente añadió: "La gente no quería escuchar al Presidente". Asimismo, el comunicador aprovechó para cruzar al consultor político y agregó con picardía: "Quizás alguna cuestión se le está yendo de la mano".

