Lo está escribiendo: Robert Downey Jr. a fondo en lo nuevo de Marvel, de villano

Un villano con historia en la pantalla grande

Esta no será la primera vez que Doctor Doom aparece en el cine. El personaje fue interpretado anteriormente por Joseph Culp en "The Fantastic Four" de 1994 (nunca estrenada oficialmente), por Julian McMahon en las películas de "Fantastic Four" de 2005 y 2007, y por Toby Kebbell en la fracasada versión de 2015.

Sin embargo, los directores creen que Downey llevará al villano a otro nivel. "Si vamos a llevar a Victor Von Doom a la pantalla —uno de los personajes más complejos de todos los cómics— entonces necesitamos al mejor actor del mundo", afirmó Joe Russo durante la presentación.

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel tendrán que esperar para ver la transformación completa de Downey en "Avengers: Doomsday" y "Avengers: Secret Wars", donde el actor promete entregar una interpretación digna de uno de los villanos más icónicos de los cómics.

