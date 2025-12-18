Comencemos por la conclusión: 'Avatar: Fuego y Cenizas' es un largometraje para ver, sin duda. Obviamente 3D, y si fuese Imax, mejor. Sentado en una butaca, sin influencia 'externas', mano a mano con el contenido, se disfruta muchísimo. Pero la realidad es que algunos eligen leer / escuchar a los críticos primero, y se cargan con opiniones de otros. Entonces, vayamos a este tema.
APUESTA INTENSA PERO RIESGOSA
'Avatar; Fuego y Ceniza', un duelo de James Cameron vs. críticos, que decide el público
James Cameron estrenó 'Avatar: Fuego y Cenizas'. Las trilogías siempre son enormes desafíos que los define la recaudación.
Las 2 primeras entregas de Avatar, de James Cameron, recaudaron US$ 5.200 millones, más de lo que Disney pagó por 'Star Wars' a George Lucas. Ninguna de las 2 obtuvo una consagración total de los críticos cinematográficos. El público tampoco lo necesitó para ir a los cines en forma masiva.
En la web Rotten Tomatoes, Avatar 1 logró el respaldo del 81% de los críticos (las opiniones con el ícono de tomates), por debajo de las consideraciones del público (las opiniones con el ícono del pochoclo). Pero recaudó US$ 2.923.710.708, la más taquillera de la historia. La Fox no podía creerlo.
La 2da. de la trilogía (Avatar: The Way of Water / Avatar: La Edad del Agua) fue menos exitosa en Rotten Tomatoes: 76% de los tomates, pero fue el gran éxito pospandemia: US$ 2.320.250.281. La Fox ya era de Disney que, entonces, ofreció extender la secuela a una 4ta. y 5ta. películas, confiando en que fuese otra 'Star Wars'.
Ahora, el final de la serie original (Avatar: Fire and Ash / Avatar: Fuego y Cenizas) ha conseguido 70% del respaldo de los críticos en el estreno. Veremos qué sucede con el público pero todo indica que se repetirá la secuencia.
Si fuese por los críticos, el director James Cameron no resultaría un referente 'top' del ex 7mo. arte, hoy una industria que controla el streaming. Los críticos prefieren a directores como Christopher Nolan o Sam Mendes.
El público
Un director de cine tiene que reunir varias virtudes pero, en particular, necesita
- conocer el secreto de cómo relatar una trama, y
- dominar la magia de generar emociones en el público.
Más allá de la tecnología del 3D y de su invento, el divisor de haz DeepX 3D, Cameron entiende cómo y cuándo provocar una sonrisa y una lágrima, que son emociones a menudo muy diferentes. En eso consiste el milagro del cine, donde la épica tiene un valor inmenso. Al menos así era antes. Cameron es un director 'de los de antes'.
El 1er. montaje de 'Avatar Fuego y Ceniza' duró 4 horas. Pero Cameron convocó a espectadores para que opinaran acerca de esa versión temprana, y leyó las tarjetas que cada uno llenó. Entonces, Cameron aceptó algunas sugerencias. Por ejemplo, varios se quejaron de la duración de la película, y Cameron le rebanó 40 minutos a su producto.
En cambio los críticos le han cuestionado la trama, acusándolo de repetir el nudo argumental de las 2 anteriores. Es controversial: para ser una trilogía es un nudo argumental que se desarrolla en 3 capítulos. Entonces muchos críticos afirman que no hay suficiente desarrollo del nudo original. En definitiva ellos parecen querer instalar que con la trilogía es más que suficiente. No se precisa una entrega 4ta. y 5ta.
En verdad, no depende de ellos ni de Cameron. Es una posibilidad que dependerá de cuánto recaude esta película N°3.
Cameron ya se cubrió: "Esta podría ser la última. Solo hay una [pregunta sin respuesta] en la historia. Quizás descubramos que el estreno de Avatar 3 demuestra lo deteriorada que está la experiencia cinematográfica hoy en día, o quizás demuestre que sigue siendo tan buena como siempre, pero solo para cierto tipo de películas. Es una moneda al aire ahora mismo. No lo sabremos hasta mediados de enero".
La historia
'Avatar: Ceniza y Fuego' intenta atar los cabos sueltos de la versión anterior. Permanece la reivindicación de la Madre Naturaleza, en riesgo por la codicia y el egoísmo de los explotadores de recursos (un tema muy argentino con la modificación de la Ley de Glaciares en marcha); y también aborda temas tales como la resignificación de una pérdida, cómo elaborar un duelo; los conflictos con los hijos (tema de moda con el asesinato de los Reiner por su hijo Nick); el dilema entre la Fe vs. el agnosticismo (la voluntad propia); el desencanto con el Ser Supremo; el debate eterno acerca de si el amor es aferrarse o soltar, etc. etc.
La peli está cargada de elementos que intentan sorprender al público: ya sea desde lo emocional o la acción espectacular. Hay imágenes bellísimas y también tremendas. El debate entre los críticos consiste en si el punto de inflexión de la narrativa cíclica ocurre y llega en un momento adecuado o si no sucede o es que ocurre demasiado tarde. Esto es lo que deberá definir el público.
Los críticos no compran tickets pero el público sí, y la industria vive de la venta de entradas, en particular cuando Cameron detesta el 'streaming', y claramente no es una película para ver en casa. Es obvio que Cameron navega aguas peligrosas. Cuenta con Disney para intentar llegar a buen puerto. Es el gran riesgo de las franquicias.
