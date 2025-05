"Von der Leyen / Europa tiene doble moral con Israel"

La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ya emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra 3 líderes de Hamás, por los siguientes crímenes de lesa humanidad cometidos desde, al menos, el 07/10/2023:

El hambre de civiles como método de guerra como crimen de guerra

Causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves al cuerpo o a la salud.

Homicidio intencional o asesinato como crimen de guerra

Dirigir intencionalmente ataques contra una población civil como crimen de guerra.

Exterminio y/o asesinato, incluso en el contexto de muertes causadas por hambre, como crimen de lesa humanidad

La persecución como crimen de lesa humanidad

Otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad.

Trump se hartó de Netanyahu por el derramamiento de sangre de civiles

A raíz de la actual hambruna en Gaza y los bombardeos israelíes, varios eurodiputados y el presidente estadounidense Donald Trump, antiguo aliado de Tel Aviv, estarían presionando a Israel para que detenga su ofensiva en el enclave —que martiriza a los civiles en medio de su contienda contra el terrorismo— y permita el ingreso de la ayuda humanitaria.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump, en su última parada de su gira por Medio Oriente, mostró por primera vez compasión por la situación en Gaza y dijo que los palestinos estaban "muriendo de hambre”.

Al igual que la Casa Blanca, el gobierno español —que ha pedido en varias ocasiones a Benjamin Netanyahu que tenga piedad con los civiles palestinos— tramitará una ley para imponer un embargo de armas a Israel.

Eurodiputada exige rendición de cuentas a Israel por excesos en Gaza

Ana Miranda, la eurodiputada española que forma parte de la delegación europea para los territorios palestinos (y cuyo partido ha impulsado el proyecto para el embargo de armas a Israel), ha criticado abiertamente al bloque europeo por no sancionar ni imponer embargos al gobierno de Benjamin Netanyahu por sus crímenes de lesa humanidad en Gaza.

“Si no hay sanciones a Israel y si no se rompe este acuerdo comercial entre la UE e Israel, este va a seguir teniendo esta impunidad, y esta impunidad le permite destrozar vidas, hospitales, viviendas y recursos […]”, advirtió la eurodiputada.

image.png La eurodiputada Ana Miranda | FOTO EL PAÍS

La eurodiputada también reclamó a la UE que debería exigir la rendición de cuentas a Israel por el supuesto actual genocidio que lleva a cabo contra el pueblo palestino.

“Si no hay una ruptura de relaciones comerciales, no habrá un fin del genocidio. Y si no hay una ruptura de relaciones diplomáticas, porque Israel tiene que ser aislado precisamente para que aprenda a convivir en democracia para que respete el pueblo palestino y para que no cometa un genocidio”, declaró Miranda.

Asimismo, instó tanto al Gobierno español como a la UE a que emitieran sanciones, puniciones ejemplificadoras o rompieran diplomáticamente con Israel por los presuntos crímenes de guerra. “Pasar de esas buenas palabras a acciones como la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales”, reclamó.

En ese sentido, y tras más de dos meses del bloqueo humanitario, gran parte de los eurodiputados y ministros que conforman el bloque de la Unión Europea (UE) han perdido la paciencia:

Este martes, por votación del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE, el bloque europeo anunció que revisará su acuerdo de cooperación comercial con Israel por presuntos abusos a los derechos humanos en Gaza.

Del mismo modo, Reino Unido también viene presionando a Israel para que decline con el derramamiento de sangre en Gaza, un daño colateral de la ofensiva israelí contra el terrorismo de Hamás. Al respecto, el primer ministro británico Keir Starmer declaró que la política israelí de bloquear la ayuda y "expandir la guerra" en Gaza era "indefendible".

De hecho, Starmer anunció que suspendió las negociaciones de libre comercio con Israel, convocó al embajador israelí y dijo que estaba imponiendo sanciones a los colonos israelíes de Cisjordania Ocupada.

