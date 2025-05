Hospital Garrahan: Desde el Gobierno admiten que los residentes ganan "muy poco" y piden tregua

Hospital Garrahan: ¿La tercera es la vencida?

Como relata la viceministra, ya hubo dos reuniones con los trabajadores del Garrahan donde no se llegó a ningún acuerdo y la protesta se mantiene en pie, pero la funcionaria no explica por qué una tercera reunión cambiaría las cosas: “Estamos queriendo resolver la situación y entendemos la urgencia, así que estamos como para sentarnos. De hecho, tuvimos dos reuniones para resolverlo en lo inmediato. Estos recursos están en el hospital, en la administración; ya tenemos disponible lo necesario para aplicarlo a esta situación.Necesitamos terminar de dialogar con los residentes para poner en marcha una propuesta".

image.png

Sin embargo, insistió con el personal administrativo que los trabajadores del hospital afirman que no son tantos como afirma el Gobierno: “Los números son altos, la planta del Garrahan es muy importante, sobre todo la de conducción administrativa. Vamos a apuntar ahí para ver qué está pasando ”.

Sobre los administrativos caen las acusaciones de "ñoquis" de Loccisano. Ella sostiene que se “tienen que ir ” del nosocomio para “evitar que los vivos de siempre que no trabajan sigan cobrando” perio cuando le preguntaron de cuántas personas se trataba en condición de no trabajar respondió: “Nosotros no lo sabemos”.

image.png

