Submarinos, se buscan: Cuánto cuesta una renovación de flota

De momento, el Gobierno de Canadá maneja dos ofertas. Una de Corea del Sur a cargo de Hanwha Ocean y una de Alemania a cargo de la tradicional TKMS, habiendo quedado atrás otras empresas del mercado de submarinos como la francesa Naval Group y la española Navantia.

En el caso surcoreano, el ofrecimiento corrió por cuenta del sistema sumergible KSS-III, un moderno submarino con capacidades ampliadas en desplazamientos furtivos, navegación en combate y capacidad balística. Por el lado alemán, mientras tanto, el ofrecimiento corrió en torno al submarino Tipo 212CD, un desarrollo conjunto con Noruega muy presente en el Mar del Norte, destacado por su autonomía extendida y capacidad de carga.

En ambos casos, los oferentes se vieron obligados a rubricar acuerdos con instituciones canadienses para el desarrollo de las unidades, su futura estructura de mantenimiento y el sistema de entrenamiento en caso de lograr el contrato. Una costumbre moderna de transferencia tecnológica obligada, que en pocos casos se omite como parte de los acuerdos megamillonarios.

Submarino 3P Canadá busca submarinos nuevos.

Argentina sin submarinos

Mientras tanto, en Argentina es cada vez más notoria la necesidad de recuperar las capacidades submarinas. Como aspecto clave para ejercer la soberanía en más de 5.000 kilómetros de costa, el país sudamericano se encuentra hace años desguarnecido en la materia y sin un horizonte claro al respecto.

Con impedimentos económicos como principal escollo, la posibilidad de adquirir submarinos completamente nuevos luce remota. Sin embargo, esto no es tan lejano en términos de unidades de segunda mano, donde los precios se reducen considerablemente.

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