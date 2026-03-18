En un mundo en tensión, los submarinos se han vuelto en un material bélico clave para todos los países con defensas serias. Estos buques sumergibles son los responsables del control real de los espacios marítimos, desplegando no solo tareas de disuasión, sino también de inteligencia militar dado su carácter furtivo.
MILES DE MILLONES
Submarinos, se buscan: Cuánto cuesta una renovación de flota
Los submarinos atraen inversiones en defensa en épocas de tensión. Canadá busca renovar su flota por una cifra exorbitante.
Relacionado con ese rol clave está el costo de la incorporación de un sistema de submarinos, que para cualquier país del mundo supone un desafío presupuestario. Se trata de una de las armas más costosas, tanto en construcción, como en operatividad y mantenimiento, dentro del mercado de la industria bélica.
En cada caso, el nivel de inversión puede depender de la necesidad de cada nación. Las variantes y tipos de submarino, destacando la propulsión que puede ser diésel/eléctrica o nuclear, determinan el precio a pagar para mantener control marítimo en cada territorio y no quedar atrás en una carrera que está encabezada por Estados Unidos y China como principales exponentes.
Un ejemplo de ello es el proyecto de Canadá, país norteamericano que busca incorporar al menos 12 buques sumergibles por un presupuesto total de 40.352 millones de dólares. Ese dinero fue puesto a disposición para la compra de versiones diésel eléctricas, cuyo costo unitario promedio ronda entre los 500 millones de dólares y los 800 millones de dólares.
Submarinos para Canadá
El caso canadiense es un gran ejemplo de las necesidades que un país mediano y sin grandes conflictos abiertos puede tener a la hora de pensar en sus capacidades submarinas. Se trata de un proyecto de renovación de flota ante la desprogramación inminente de sus buques actuales.
De momento, el Gobierno de Canadá maneja dos ofertas. Una de Corea del Sur a cargo de Hanwha Ocean y una de Alemania a cargo de la tradicional TKMS, habiendo quedado atrás otras empresas del mercado de submarinos como la francesa Naval Group y la española Navantia.
En el caso surcoreano, el ofrecimiento corrió por cuenta del sistema sumergible KSS-III, un moderno submarino con capacidades ampliadas en desplazamientos furtivos, navegación en combate y capacidad balística. Por el lado alemán, mientras tanto, el ofrecimiento corrió en torno al submarino Tipo 212CD, un desarrollo conjunto con Noruega muy presente en el Mar del Norte, destacado por su autonomía extendida y capacidad de carga.
En ambos casos, los oferentes se vieron obligados a rubricar acuerdos con instituciones canadienses para el desarrollo de las unidades, su futura estructura de mantenimiento y el sistema de entrenamiento en caso de lograr el contrato. Una costumbre moderna de transferencia tecnológica obligada, que en pocos casos se omite como parte de los acuerdos megamillonarios.
Argentina sin submarinos
Mientras tanto, en Argentina es cada vez más notoria la necesidad de recuperar las capacidades submarinas. Como aspecto clave para ejercer la soberanía en más de 5.000 kilómetros de costa, el país sudamericano se encuentra hace años desguarnecido en la materia y sin un horizonte claro al respecto.
Con impedimentos económicos como principal escollo, la posibilidad de adquirir submarinos completamente nuevos luce remota. Sin embargo, esto no es tan lejano en términos de unidades de segunda mano, donde los precios se reducen considerablemente.
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