Juicio contra el exjuez Sergio Moro, la némesis de Lula que destapó el Lava Jato

image.png El juez José Rodrigo Sade da su voto en el juicio a Sergio Moro en el TRE-PR - Divulgación/TRE-PR

Al respecto, el abogado del exjuez Sergio Moro criticó duramente el voto del juez Sade por incluir los gastos de seguridad de su defendido en la investigación de los gastos de la pre-campaña.

"La parte que más me llamó la atención del voto [de Sade] no fue ignorar los gastos de seguridad. Si este voto prevalece, el candidato amenazado de muerte tendrá que elegir: 'O me matan o no seré candidato o Seré impugnado'”, dijo el abogado Gustavo Guedes tras el segundo día del juicio al ex juez Moro, haciendo clara alusión a lo lógico del gasto en materia de seguridad ante las continuas amenazas de muerte.

"Actualmente, con este nivel de polarización e inseguridad que amenaza a ambas partes, el ex presidente [Jair] Bolsonaro apuñalado, el séquito del presidente Lula fusilado aquí en Paraná y Moro en la mira del plan del PCC, me parece que no es así", señaló el abogado de Moro contra el voto del juez Sade.

"No es apropiado, en la actual situación brasileña, considerar el gasto en seguridad, de lo contrario habrá tragedias que afecten a la democracia brasileña", añadió.

Por su parte, el lunes (01/04), el relator Luciano Carrasco Falavinha votó a favor de desestimar el pedido de impeachment/juicio político y absolver a Sergio Moro, además de considerar que no se deben contabilizar los gastos de seguridad.

"Está claro que contratar a una seguridad personal no es capaz de promover la candidatura y atraer votos; por el contrario, puede incluso representar un obstáculo para acercarse al electorado", expresó el relator.

Lava Jato: red de lavado y conexiones con la política

El ex juez brasilero Sergio Moro, apareció entre el 2014 y el 2017 en la primera plana de la prensa internacional por comandar la investigación judicial Lava Jato. La Justicia bautizó así el entramado de corrupción en la petrolera Petrobras porque el blanqueamiento 'espurio' habría surgido en una gasolinera con taller de limpieza (Lava Jato) en Brasilia: esto salpicó a todo el establishment político.

La punta del ovillo entonces partió del descubrimiento en el 2014 del Lava Jato -'lavadero de autos'- tras una simple requisa a una gasolinera de Brasilia en busca del cambista Alberto Youssef, acusado de blanquear dinero, hecho que provocó la detención poco después de Paulo Roberto Costa, director de Abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012.

image.png

Los investigadores descubrieron una colosal red de sobornos, comisiones y financiación ilegal de partidos en torno a Petrobras, siendo el gran implicado el Partido de los Trabajadores (Lula da Silva y Dilma Roussef).

El entramado de corrupción Lava Jato funcionaba de la siguiente manera: directivos de Petrobras cobraban sobornos de grandes constructoras a cambio de contratos millonarios ‘inflados’ con la compañía, y tal dineral iba directamente a partidos de Brasil que nombraban a los directivos de la petrolera, como el PT. Pero las ramificaciones del Lava Jato terminaron incluso salpicando a otras administraciones políticas latinoamericanas, además de que puso en el banquillo del escarnio social al PT al considerarlo un ‘nido de ladrones’ y allanó el camino para el ascenso de la Derecha al poder.

Y aunque los jueces del Lava Jato pronunciaron más de 109 condenas contra empresarios y políticos (de hecho, Lula da Silva estuvo dos años y medio preso por corrupción), la realidad es que muchas causas judiciales no pudieron avanzar dados los fueros de los funcionarios, más aún cuando el Supremo Tribunal federal (STF) no pronunció ninguna condena: prescribió el delito.

