Desde la Feria del Libro replicaron a Milei: "Es una trampa"

De hecho, Javier Milei había dicho que su hermana Karina Milei estaba a cargo de de las negociaciones con la Feria del Libro, donde el Presidente presentaría, el 12 de mayo, su nuevo libro.

“Es una trampa: resulta que ahora Milei no viene porque nosotros no queremos...” , ironizó Vaccaro. “Fuimos claros, queríamos que el Presidente viniera(...) pero habrán evaluado que no les convenía... hay que meter esa gente, que tiene que pagar la entrada... no es fácil”.

“Ayer tuvimos una reunión de Consejo y dijimos que teníamos que ratificar que queríamos que el Presidente viniera, porque si no iba a decir que somos comunistas, kirchnerista, del ERP...”, afirmó, con sarcasmo, Alejandro Vaccaro.

